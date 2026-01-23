La Cofradía del Cocido Madrileño se hermana por primera vez con un municipio: Cangas del Narcea, nombrada 'Ciudad del Cocido Madrileño'

Cangas del Narcea ha tenido su momento de protagonismo este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid. A las 11.45 horas fue el turno del Ayuntamiento cangués de presentar en el stand del Principado de Asturias algunos de los atractivos del concejo. Si el año pasado, este escaparate internacional sirvió para lanzar la recuperación de Narcenatur, la feria de la caza, la pesca y la naturaleza, en esta edición la propuesta es dar a conocer el festival Brasas del Narcea, que también se celebra en junio, así como el Festival de Ecoturismo, que organiza la asociación de turismo rural “Fuentes del Narcea” y se celebra a lo largo del mes de mayo.

Pero en la jornada del miércoles, Cangas del Narcea ya tuvo un papel activo en la feria al convertirse en el primer pueblo en hermanarse con la Cofradía del Cocido Madrileño, un acto que se llevó a cabo en el stand de FITUR de la Comunidad de Madrid. Se trata de la primera vez que esta cofradía gastronómica decide hermanarse con una ciudad o administración que consideran “relevantes para la difusión gastronómica”. El alcalde, José Luis Fontaniella, fue el encargado de recibir la distinción que nombra a Cangas del Narcea “Ciudad del Cocido Madrileño”.

Precisamente, la gastronomía fue parte importante de la promoción del concejo que el Ayuntamiento lleva a Fitur con Brasas del Narcea, un evento cuyo eje central es el concurso “Mejor parrillada de España con ternera asturiana”. Con él se dio a conocer al público asistente el peso que tiene la ganadería en Cangas del Narcea, así como los productos locales: el pan, embutidos tradicionales, la miel o el vino de la Denominación de Origen Protegida Cangas.

En su visita a Fitur, el Ayuntamiento también ha aprovechado para renovar su distintivo como Destino Turístico Inteligente. "Nuestra apuesta es clara: poner a disposición del visitante una oferta sostenible e innovadora utilizando de forma responsable y eficaz los recursos de la tecnología para que descubra nuestra esencia: un territorio rural con paisaje y paisanaje únicos, sin aditivos", destacó el regidor, José Luis Fontaniella.