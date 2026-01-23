Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales

Nuevo Sureste anunciaba hoy a través de su cuenta de "X" el inicio de las obras del OMO Cañaveral Retail Park, el nuevo parque comercial y de ocio de El Cañaveral. De acuerdo con el socio director de la empresa OMO Retail, Joan Olivié Martínez, hoy, 23 de enero se ha dado un paso decisivo tras la firma del Acta de Replanteo para el inicio de las obras del parque.

Con una inversión superior a los 100 millones de euros, este complejo que se espera se convierta en uno de los más importantes de la región, contará con 70.000 metros cuadrados repartidos entre más de 50 locales. Entre los operadores ya confirmados se encuentran Obramat, Mercadona, Ahorramás, Lidl, McDonald's, Ilusiona, Grupo Orient, Grupo Tansley y Urban Planet, con la promesa de negociaciones con operadores de automoción, retail, restauración y deporte que se notificarán próximamente.

Terrenos del Parque de Medianas de El Cañaveral en los que se construirá el nuevo parque comercial / Nuevo Sureste

Ubicado en la avenida de Miguel Delibes, 1, el futuro parque comercial se extenderá a lo largo de 780 metros lineales, ofreciendo a los usuarios más de 20.000 metros cuadrados de ocio y restauración. Además, el complejo contará con 2.850 plazas de aparcamiento sobredimensionadas (5 x 2,70 m) para garantizar la comodidad y accesibilidad de todos los usuarios.

Con una plaza central de 15.000 metros cuadrados, el parque se dividirá en varias zonas: un área de alimentación orientada a la compra diaria, una franja dedicada a las medianas superficies y una gran zona de ocio sobre una plataforma elevada que albergará un gimnasio y 13 pistas de pádel. Bajo esta plataforma, los compradores podrán encontrar una zona de cines y entretenimiento una gran play area a cargo de Ilusiona.

Una línea de autobús podría modificarse para conectar directamente con el parque

En cuanto a movilidad, en materia de transporte público, aún se negocia con el Ayuntamiento la posible modificación de una de las líneas de autobús existentes para conectar directamente con el parque, así como futuras conexiones con el intercambiador de El Cañaveral, un posible apeadero de Cercanías, o incluso, un Metro ligero.

En cuanto a sus accesos en vehículo particular, el parque contará con dos entradas: desde el propio barrio de El Cañaveral con salida directa a la M-45 en ambos sentidos, y otro desde Coslada y la M-45, a través de una rotonda próxima a la ubicación de Obramat.

Su apertura se fecha entre octubre y noviembre de 2027

Aunque los plazos fijados por Juan Olivé, que fechaban el inicio de las obras a finales de octubre o noviembre de 2025, ya van con retraso, aún se espera que para junio de 2027, las naves se entregarán a los operadores pronosticando una apertura definitiva entre octubre y noviembre de 2027.

En la presentación del proyecto se destacó que el complejo podría convertirse en el mayor parque de medianas de la capital y en uno de los más importantes de la región / Nuevo Sureste

Su apertura tendrá un impacto laboral que oscila entre los 750 y 1.000 empleos fijos una vez operativo, con una afluencia esperada de aproximadamente 8 millones de personas al año.