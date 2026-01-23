Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en MadridViajar en trenTripulante IryoFonda de los PrincipesRetrasos en CercaníasTipos InfamesGarcía LorcaAyuso MercosurBaliza V16 multasAle Acosta
instagramlinkedin

TRANSPORTE PÚBLICO

Adif reduce a 60 km/h un tramo del AVE entre Madrid, Galicia y Asturias por un "incidente leve" en una vía

La reducción temporal en 20 kilómetros se encuentra en la provincia de Segovia y afectaría a todos los trenes hacia el norte

Un tren AVE, en la estación de Oviedo.

Un tren AVE, en la estación de Oviedo. / L. MURIAS

EFE

Valladolid

El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif ha reducido temporalmente la velocidad de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Valladolid a 60 kilómetros por hora en un tramo de 20 kilómetros en la provincia de Segovia al detectarse un "incidente leve" en una vía.

Este incidente, reportado por un maquinista, corresponde a las circunstancias en las que se nota alguna vibración o se detecta un posible bache en las vías que puede deberse a diferentes motivos, como a la falta de balasto, que es la grava que se tiende sobre la plataforma de las vías férreas, han informado a EFE fuentes de Adif.

Esta limitación temporal de velocidad afecta a un tramo de unos 20 kilómetros entre Segovia y Garcillán, en la misma provincia, y generará retrasos de algunos minutos en el trayecto Madrid-Valladolid.

Las mismas fuentes no han tenido conocimiento de incidentes similares en el resto de Castilla y León y han señalado que la borrasca Ingrid no ha afectado a la Comunidad en el ámbito del ferrocarril, con la excepción de un tren llegado de Asturias durante la mañana de este viernes.

Noticias relacionadas

Este convoy, debido a la acumulación de hielo y nieve en el ferrocarril, no ha podido hacer la maniobra de cambio y ha obligado a los pasajeros a hacer trasbordo en la estación leonesa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL