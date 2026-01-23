TRANSPORTE PÚBLICO
Adif reduce a 60 km/h un tramo del AVE entre Madrid, Galicia y Asturias por un "incidente leve" en una vía
La reducción temporal en 20 kilómetros se encuentra en la provincia de Segovia y afectaría a todos los trenes hacia el norte
EFE
El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif ha reducido temporalmente la velocidad de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Valladolid a 60 kilómetros por hora en un tramo de 20 kilómetros en la provincia de Segovia al detectarse un "incidente leve" en una vía.
Este incidente, reportado por un maquinista, corresponde a las circunstancias en las que se nota alguna vibración o se detecta un posible bache en las vías que puede deberse a diferentes motivos, como a la falta de balasto, que es la grava que se tiende sobre la plataforma de las vías férreas, han informado a EFE fuentes de Adif.
Esta limitación temporal de velocidad afecta a un tramo de unos 20 kilómetros entre Segovia y Garcillán, en la misma provincia, y generará retrasos de algunos minutos en el trayecto Madrid-Valladolid.
Las mismas fuentes no han tenido conocimiento de incidentes similares en el resto de Castilla y León y han señalado que la borrasca Ingrid no ha afectado a la Comunidad en el ámbito del ferrocarril, con la excepción de un tren llegado de Asturias durante la mañana de este viernes.
Este convoy, debido a la acumulación de hielo y nieve en el ferrocarril, no ha podido hacer la maniobra de cambio y ha obligado a los pasajeros a hacer trasbordo en la estación leonesa.
- La exclusiva urbanización a 20 minutos de Pozuelo donde vive Óscar Casas: jardín y piscina de 40 metros cuadrados
- José Andrés se ofrece a echar un cable a Tipos Infames tras anunciar el cierre de la librería
- Los libreros de Tipos Infames hablan tras anunciar su cierre: 'No es solo por la gentrificación, sino por el puto capitalismo
- Dos 'averías en la infraestructura' provocan retrasos en varias líneas de Cercanías de Madrid
- Cierra la librería Tipos Infames, enclave cultural imprescindible de Malasaña
- Este es el pueblo más barato de Toledo para comprarse una casa y el quinto de España: a hora y media de Madrid
- Libreros madrileños alertan de que el cierre de Tipos Infames es una realidad extendida
- Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía