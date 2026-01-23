La huella psicológica del accidente de Adamuz: "La función del miedo es protegernos"

Las tragedias nos recuerdan la fugacidad de la vida. Y la vulnerabilidad que sentimos todos ante las adversidades. A pesar de nuestras diferencias, siempre hay algo que nos iguala: la muerte y el miedo. Días después del accidente ferroviario en Adamuz, la estación de Atocha proyecta una imagen de normalidad. Viajeros y maletas se desplazan como de costumbre y los negocios están en su habitual funcionamiento. Pero hay algo que llama especialmente la atención: la cantidad de trenes cancelados.

Los accidentes ferroviarios como el de Adamuz, en Córdoba, no solo dejan secuelas físicas. La huella emocional afecta profundamente a los directamente afectados y a la sociedad en su conjunto. Jesús Linares, psicólogo especializado en emergencias, nos ayuda a entender qué nos está pasando: desconfianza, miedo irracional e hipervigilancia.

¿Todo esto nos está afectando psicológicamente?

Sin duda, sí, y de forma muy significativa. En una sociedad que parece estar inmunizada ante las frecuentes catástrofes en carretera, un accidente ferroviario de dicha magnitud rompe con todos los esquemas: ¿y si la alta velocidad no es tan segura como dicen? En este caso el impacto es mucho mayor en los usuarios.

Linares, psicólogo de emergencias, explica a este periódico qué es lo que le sucede a nuestro cerebro: "La amígdala cerebral, encargada del tema emocional, genera una sensación de amenaza persistente". Esto se produce por la constante sobreexposición informativa que afecta a todos. Y que no es buena.

Trauma vicario: sufrir sin haber vivido el suceso

El psicólogo advierte sobre el trauma vicario que sufrimos las personas como respuesta a la repetición constante de imágenes y el sufrimiento de las víctimas. Sobre todo, especial atención a la exposición ante relatos especulativos que generan una sensación de amenaza persistente y que impiden que "todo esto vivido se asiente". Es la respuesta emocional a la empatía, donde se internaliza el dolor ajeno como si fuera propio.

Y el contagio emocional no es casualidad y se magnifica como consecuencia de la sobreinformación. La situación se agrava cuando se trata de redes sociales: "Seleccionar fuentes fiables y limitar el tiempo", recomienda el psicólogo. "No se trata de no informarse, sino más bien de cómo, de cuánto y desde qué fuentes", recuerda Linares la importancia de recurrir a fuentes oficiales y alejarse de la inmediatez.

Seguridad real vs. seguridad percibida

Es importante que como usuarios trabajemos nuestro lado más racional y entendamos que en situaciones como estas, la seguridad percibida se ve distorsionada tras toda esta sobreexposición mediática. "Trabajar la seguridad percibida, que es la que realmente va a generar ese miedo entre las personas, es lo realmente esencial para la población, para que recupere la tranquilidad de la funcionalidad cotidiana", afirma Jesús Linares.

No debemos olvidar que el tren, junto al avión, sigue liderando entre los transportes más seguros, según los datos. Debemos darnos espacio de comprensión: "Validar las emociones, la función del miedo es protegernos", dice el psicólogo. Pues, "esto no es una debilidad, esto es una parte de los seres humanos".

También esta humanidad pertenece al personal ferroviario, aquellos que trabajan día a día ante esta realidad, quienes han perdido compañeros y quienes pueden sentir que "podrían haber hecho más". Jesús Linares explica que los maquinistas y tripulantes están expuestos al escrutinio social, a las miradas de la gente y a la presión mediática. A los juicios rápidos que se hacen sin pensar, pero que tienen una repercusión directa.

La clave: atención psicológica

Este tipo de sucesos derivan en traumas y trastornos de estrés postraumático. "Asistencia psicológica temprana, que sea confidencial y que no sea estigmatizante": esta es la solución a nivel individual, grupal y organizacional.

La recuperación de la confianza es un proceso psicológico y social. Jesús Linares asegura que será esencial la comunicación clara, honesta y continuada y volver gradualmente al transporte. No olvidar validar nuestras emociones, evitar la sobreinformación, siempre dar prioridad a las fuentes oficiales y fiables. Impulsar nuestro lado más racional y trabajar sobre la seguridad percibida.

El accidente de Adamuz ha abierto una herida en cada uno de los usuarios del tren. Ha dejado un país en luto al que solo le queda esperar el paso del tiempo y una gestión responsable que devuelva la confianza sin olvidarnos de "recordar los datos objetivos de seguridad", como recomienda el experto.