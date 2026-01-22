Moratalaz, San Blas y Villa de Vallecas: los únicos tres distritos 'rebeldes' de Madrid donde ha bajado el precio de alquilar una habitación

Madrid comparte, junto a Barcelona, Bilbao y Sant Cugat del Vallès, el dudoso honor de ser las cuatro ciudades españolas donde alquilar una habitación en un piso compartido ya superar los 600 euros al mes, según se desprende dl estudio 'Viviendas compartidas en España en 2025' de Fotocasa. Todos los distritos de la capital han visto encarecerse sus precios en el último año, salvo tres - Moratalaz, San Blas y Villa de Vallecas-, que se mantienen a contracorriente de un mercado que registra máximos históricos.

Elaborado a partir de los precios de la vivienda en alquiler del mes de diciembre de los últimos 10 años registrado por el Índice Fotocasa, el último informe publicado por la plataforma inmobiliaria refleja que el precio medio de una habitación en Madrid alcanza ya los 633 euros mensuales, mientras que en la Comunidad desciende hasta un promedio de 608 €/mes.

En el conjunto del país, el precio medio en diciembre de 2025 se sitúa en 521 euros, apenas un 0,1% más que en el mismo mes del año anterior. Un “estancamiento” que Fotocasa atribuye más a un techo de esfuerzo por parte de los arrendatarios, especialmente entre jóvenes y estudiantes, que a una mejora real de la accesibilidad.

En ese contexto maximalista, solo estos tres distritos madrileños registran descensos interanuales: Moratalaz, donde la habitación baja un 6,8% y se queda en 447 euros/mes; San Blas-Canillejas, con una caída del 3,0% hasta 523 euros/mes; y Villa de Vallecas, que retrocede un 2,9% y marca 487 euros/mes. Pese a las bajadas, tan solo dos se mantienen por debajo de la media nacional, mientras que San Blas lo supera ligeramente.

Tabla comparativa de los precios de alquiler por habitaciones en los distritos de Madrid. / Fotocasa

Este pequeño oasis en el desierto, sin embargo, no cambia la dinámica general: la brecha entre distritos sigue siendo enorme. Los precios más altos se concentran en el norte y el centro de la ciudad: Chamartín (724 euros/mes), Chamberí (705) y Retiro (700) encabezan el ranking, con varios distritos más en la franja de 600-700 euros, como Salamanca, Tetuán, Moncloa-Aravaca o Centro.

En el extremo contrario, Villaverde es el más barato con 440 euros/mes, aunque también ha subido en los últimos 12 meses. Entre el máximo (Chamartín) y uno de los “distritos a la baja” como Moratalaz hay una distancia 277 euros al mes, casi lo que cuesta una habitación entera en algunas ciudades españolas más asequibles.