Todo lo que tienes que saber sobre Fitur 2026: fechas, horarios y cómo conseguir las entradas

En la Comunidad de Madrid arranca la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) del 21 al 25 de enero. El evento tiene lugar en Ifema, donde se ofrece espacio de encuentro global clave para los profesionales de la industria turística y la mayor plataforma de negocio del sector. Fitur cada año reúne a numerosos expositores de distintas partes del mundo.

La edición de este año 2026 cuenta con México como país socio. El país latinoamericano, destino turístico en tendencia, aspira a que en 2030 sea la quinta nación más visitada del mundo, por lo que su presencia en Fitur será fundamental para alcanzar sus objetivos.

Stand de México en la 44ª edición de la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2024, en Ifema Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press

Fitur ofrece espacios destinados tanto a profesionales como al público en general. Durante los cinco días, en Ifema se impulsará la transformación del sector a través de contenidos especializados, networking de alto valor y propuestas que marcan el futuro del turismo. Durante el fin de semana, el público general puede explotar destinos, participar en experiencias interactivas y conocer de primera mano la oferta turística global.

Calendario de visitas y horarios

La feria del turismo tiene lugar de miércoles 21 hasta domingo, 25 de enero de 2026. Los tres primeros días están dirigidos para los profesionales del sector, de 10:00 a 19:00 horas. Durante miércoles, jueves y viernes los visitantes pueden acudir a presentaciones, reuniones y conferencias para facilitar el intercambio de información dentro de la industria. Sábado y domingo, el público general podrá acceder a Fitur. El sábado la feria estará abierta de 10:00 a 20:00 horas. Domingo finalizará la jornada a las 18:00 horas.

Fitur / FITUR

Los visitantes podrán acceder a los diferentes pabellones. En el Pabellón 3 se reunirán las propuestas de América, en el Pabellón 4 se agrupará a Europa y FITUR Cruises. En los Pabellones 5, 7 y 9, estarán España junto FITUR LGTB+ en el 9. En el Pabellón 6, se encontrarán Oriente Próximo y África. En el Pabellón 8, Asia-Pacífico y Empresa global. En el Pabellón 10, a Empresa global y FITUR 4all, FITUR Lingua, FITUR Screen y FITUR Woman. Por último, en el Pabellón del Conocimiento, el 12, FITUR TechY, FITUR Know-How & Export, FITUR Sports, el Observatorio FITURNEXT y el área de empresas de Traves Technology.

Haz esto para conseguir tus entradas a menor precio

Fitur dispone de diferentes tipos de entradas adaptadas al perfil del visitante que se pueden adquirir directamente en su página web oficial. Los profesionales podrán elegir entre un pase único válido para un día o un pase profesional permanente válido para todos los días. El precio de la entrada para un día es de 38 euros en taquilla, mientras que online la plataforma ofrece una promoción de 27 euros. Existe la posibilidad de actualizar este tipo de entrada a pase permanente por 27 euros de forma online o por 32 euros en taquilla. Para aquellos profesionales que buscan disfrutar de Ifema al completo, el precio en taquilla es de 70 euros, mientras que la promoción online ofrece la entrada por 53 euros.

Para el público general, las entradas estarán disponibles para el fin de semana. En taquilla el precio es de 17 euros, pero aquellos que la adquieran online pagarán el precio de 14 euros. El acceso es gratuito para los menores de 8 años, acompañados de un adulto, y para personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%.

Ruta hasta Ifema Madrid

Fitur recomienda acceder en transporte público, especialmente en Metro por la Línea 8, estación Feria de Madrid, con conexión directa al aeropuerto y al centro de la ciudad. También puedes utilizar las líneas 73, 112 y 122 de autobuses urbanos, y la línea 828 de autobuses interurbanos.

Noticias relacionadas

¿Por qué visitar Fitur?

Fitur es un espacio especializado para hacer crecer tu red de contactos y fortalecer las relaciones comerciales ya existentes. Es una oportunidad para conseguir las mejores ofertas personalizadas y conocer las nuevas tendencias del mercado gracias al programa de conferencias y jornadas técnicas. Y para los que quieran vivir la ciudad de Madrid, es el momento perfecto para combinar la pasión por el turismo y el disfrute de una de las capitales europeas más bonitas del mundo.