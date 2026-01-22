El Real Madrid vuelve a ser el club más rico del mundo

El Real Madrid se mantiene un año más líder en el ranking de clubes de fútbol con mayores ingresos durante la temporada 2024-2025, con un récord de 1.161 millones de euros, según recoge la vigésima novena edición del informe 'Deloitte Football Money League'. Se trata del único club que supera en ingresos los mil millones de euros.

El club blanco ha ingresado 115,5 más que en la temporada 2023-2024 y sus ingresos comerciales (594 millones) ascendieron un 23% para compensar la pérdida del 6% en los ingresos por partidos. Los datos revelados por la consultora reflejan el estatus del equipo de Chamartín en el mundo futbolísticos,

Como perseguidos inmediato en esta clasificación se encuentra el eterno rival. El FC Barcelona ha escalado cuatro posiciones respecto a la temporada anterior, de la sexta a la segunda plaza, con unos ingresos de 975 millones de euros, provenientes principalmente de las licencias de uso para los asientos VIP del nuevo estadio Spotify Camp Nou, según la consulta Deloitte.

El otro representante español en la clasificación es el Atlético de Madrid, en el puesto decimotercero, uno menos que en la 23/24, con 454,5 millones de euros y un crecimiento del 11%.

En cuanto a los equipos europeos, el podio lo completa el Bayern de Munich con más de 860 millones de euros, seguido del PSG con 837 millones de euros y el Livepool en quinta posición tras saltar tres puestos y como club inglés con más ingresos, 836 millones.

Como nuevas incorporaciones al 'top 20' se encuentran el Stuttgart con 296,3 millones de euros y el Benfica con 283,4 millones de euros.

Fuentes de ingresos

Este estudio de Deloitte se ha basado en tres fuentes de ingresos: derechos de televisión, taquillas y los derechos comerciales. Estos últimos son los más relevantes puesto que representan la mayor parte de la facturación de los clubes de fútbol, el 43% del total.

Noticias relacionadas

Los ingresos por derechos de televisión representan el 38% con un aumento del 10%, provocado por el Mundial de Clubes con 32 equipos. Dichos equipos que disputaron la competición en Estados Unidos en 2025 aumentaron en un 17% los ingresos por estos derechos.