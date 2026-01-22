El Real Madrid, al banquillo por los conciertos del Bernabéu

No hay paz en en la casa blanca. La jueza Mónica Aguirre de la Cuesta, titular del Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid, que instruye la causa contra el Real Madrid por los conciertos del Santiago Bernbéu, ha decidido sentar al club en el banquillo por un posible delito medioambiental.

Tal y como ha adelantado El Confidencial, la magistrada ha dictado un auto de transformación a procedimiento abreviado, dejando la causa lista para avanzar hacia juicio tras aproximadamente año y medio de investigación. En la resolución, fechada el 15 de enero, Aguirre de la Cuesta aprecia posibles indicios de un delito contra el medio ambiente en su vertiente de contaminación acústica. Los señalados son el director general del club, José Ángel Sánchez Periáñez, y Real Madrid Estadio, la filial encargada de la organización de estos eventos.

Los que no estarán, en ningún caso, son los representantes municipales. Los vecinos denunciantes intentaron incluir en la causa al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y al delegado de Urbanismo, Borja Carabante, por considerarles resonsables de permitir el uso de las instalaciones a sabiendas de que no cumplía con los requisitos legales. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid exoneró a ambos, tomando en consideración las sanciones impuestas por el Consisitorio a los promotores de los conciertos.

Tras notificarse el auto, se abre ahora un plazo de 10 días para que la Fiscalía y las acusaciones particulares presenten sus escritos: o bien concretan los delitos y penas que solicitan, o bien piden el archivo. No obstante, apunta El Confidencial, lo habitual es que estos tiempos se alarguen porque pueden solicitarse diligencias adicionales. El club, por su parte, dispone únicamente de un plazo de 5 días para apelar.

Este nuevo revés judicial llega apenas tres meses después de que en octubre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) diese la razón a los vecinos y anulase definitivamente la licencia para los aparcamientos subterráneos que el Madrid estaba construyendo en los alrededores del estadio. El Ayuntamiento de Madrid ha aceptado el fallo, renunciando a seguir peleano, mientras el club sí ha presentado un recurso de casación para intentar salvar, al menos, la infraestructura ya construida (el parking bajo Padre Damián).