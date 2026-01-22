El PSOE madrileño pide personarse como acusación popular en la causa que investiga a Ribera Salud y el Hospital de Torrejón

El PSOE-M ha solicitado personarse en la causa que investiga a Ribera Salud y el Hospital de Torrejón de Ardoz tras las denuncias interpuestas por la presunta comisión de un delito de prevaricación.

En el escrito remitido a la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz número 4, al que ha tenido acceso Europa Press, pone en el foco las órdenes "dadas por los órganos directivos" respecto a las "listas de espera, reutilización de material de un solo uso y la selección de pacientes no cápita en el triaje previo".

Lo ha hecho después de conocerse que la jefa de auditoría de Ribera Salud envió un correo a los jefes del hospital torrejonero con la orden de reutilizar catéteres de electrofisiología, material que es de un solo uso, para ahorrar dinero, según ha adelantado eldiario.es. Una petición de personación que también anunciaba este miércoles Más Madrid.

Según esta información, la jefa de auditoria admite en un correo electrónico fechado el 6 de octubre que este material sanitario se esterilizaba en el hospital público que gestiona esta empresa en Elche, aunque está prohibido por el riesgo de infección, e instaba al hospital de Torrejón, público de gestión privada, a hacer lo mismo "lo antes posible" para ahorrar.

Una investigación que comenzaba tras conocerse unos audios en los que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, pedía a los jefes de servicio del hospital aumentar las listas de espera para obtener más beneficios.

Los socialistas sostienen que el 'modus operandi' que está siendo investigado podría haber incurrido en varios ilícitos penales como la afección a un servicio público "esencial" como es la salud, la omisión de los deberes de control, supervisión o ejecución por parte de la Comunidad de Madrid; un daño para la salud de los ciudadanos; la inclusión de un "sesgo discriminatorio" por su lugar de residencia o renta per cápita; y un daño al interés público por pagar a una entidad privada por un servicio público "deficitario o inexistente".

Las reclamaciones

Es por ello que solicita su personación y, además, que tome declaración a Pablo Gallart y que requiera al Ejecutivo regional que entregue el "expediente íntegro" del Hospital de Torrejón y su concesionaria Torrejón Salud.

También solicita que se inste a la Intervención General de la Comunidad de Madrid analizar la ejecución del contrato de gestión 'Atención sanitaria especializada correspondiente a los municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada y Fresno del Torote'.

Además, que el Gobierno autonómico identifique a las personas que llevaban a cabo las tareas de supervisión, que se solicite a los medios de comunicación que aporten la documentación e informes que tengan y que se identifique a los directivos del Hospital de Torrejón para que se les tome declaración.