AlpedreteTren IryoAccidente tren MurciaFitur 2026 turismo cineEntradas Fitur 2026Librería Tipos InfamesBaliza V16 multasMercadonaAlquiler de habitación por distritosEl tiempo
La pasarela de moda Atelier Couture celebrará su decimoquinta edición el 17 y 18 de marzo

Una nueva cita que reunirá a una treintena de diseñadores

Una modelo luce una creción de traje de novia durante el desfile de Hannibal Laguna, en la pasarela de novias de Atelier Couture en una edición anterior.

Una modelo luce una creción de traje de novia durante el desfile de Hannibal Laguna, en la pasarela de novias de Atelier Couture en una edición anterior. / Chema Moya / EFE

Efe

Madrid

Atelier Couture, la pasarela de moda nupcial dedicada a la confección artesanal de vestidos de novia, celebrará su decimoquinta edición los días 17 y 18 de marzo en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.

Una nueva cita que reunirá a una treintena de diseñadores que mostrarán sus nuevas propuestas de vestidos de novia, sastrería tradicional y complementos artesanales creados en torno al mundo nupcial.

José Acosta, Inmaculada Rodríguez, Susana Zamora, El Carlo, Artola, María Diezma o Susana Hidalgo son algunos de los diseñadores y firmas que participarán en esta pasarela.

Paralelamente a los desfiles, en Atelier Couture se podrán ver intervenciones textiles elaboradas a través de bordados artesanales aplicadas a vestidos y complementos y descubrir cómo es el arte de las mantillas y mantones de Manila, "antigüedades con alma y legado que forman parte de nuestra tradición", ha señalado este jueves a Efe Susana Vela Covisa, directora de Atelier Couture.

Desde su fundación en el año 2015, Atelier Couture ha sido un gran defensora de la costura y la artesanía española. "Es un orgullo promover el papel de los oficios artesanos como expresión cultural y valor de identidad territorial, fortaleciendo el valor de la costura contemporánea y la alta artesanía española como símbolo de excelencia", concluye Vela.

