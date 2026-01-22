La pasarela de moda Atelier Couture celebrará su decimoquinta edición el 17 y 18 de marzo

Atelier Couture, la pasarela de moda nupcial dedicada a la confección artesanal de vestidos de novia, celebrará su decimoquinta edición los días 17 y 18 de marzo en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.

Una nueva cita que reunirá a una treintena de diseñadores que mostrarán sus nuevas propuestas de vestidos de novia, sastrería tradicional y complementos artesanales creados en torno al mundo nupcial.

José Acosta, Inmaculada Rodríguez, Susana Zamora, El Carlo, Artola, María Diezma o Susana Hidalgo son algunos de los diseñadores y firmas que participarán en esta pasarela.

Paralelamente a los desfiles, en Atelier Couture se podrán ver intervenciones textiles elaboradas a través de bordados artesanales aplicadas a vestidos y complementos y descubrir cómo es el arte de las mantillas y mantones de Manila, "antigüedades con alma y legado que forman parte de nuestra tradición", ha señalado este jueves a Efe Susana Vela Covisa, directora de Atelier Couture.

Desde su fundación en el año 2015, Atelier Couture ha sido un gran defensora de la costura y la artesanía española. "Es un orgullo promover el papel de los oficios artesanos como expresión cultural y valor de identidad territorial, fortaleciendo el valor de la costura contemporánea y la alta artesanía española como símbolo de excelencia", concluye Vela.