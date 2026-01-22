Minuto de silencio en Leganés por Agustín Fadón, el camarero del Alvia fallecido en el accidente de Adamuz

Se salvó una vez, pero no ha podido ser la segunda. Agustín Fadón, el camarero de Renfe que se libró del descarrilamiento de Agrois en 2013 por un cambio de turno a última hora, ha muerto en el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), según confirmaron anoche la familia y el Ayuntamiento de Leganés, de donde era y residía.

"Mi más sentido pésame a la familia del vecino de Leganés Agustín Fadón cuya muerte ha sido notificada a la familia esta misma tarde siendo el último de los 43 desaparecidos que ha sido localizado en el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz. DEP", compartió ayer en redes el regidor leganense, Miguel Ángel Recuenco.

En homenaje al fallecido, el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio este jueves a las 12:00 horas frente a la Casa Consistorial del municipio. A sus 39 años, Fadón era uno de los tripulantes del Alvia siniestrado, donde trabajaba en la cafetería situada en el vagón número 3, uno de los que quedaron más afectados tras el descarrilamiento del domingo pasado.

Amigos y allegados llevaban buscándole desde el domingo, hasta que este miércoles se logró indentificarle entre los fallecidos. Sus padres y otros familiares se habían desplazado el lunes pasado desde Leganés hasta Córdoba, en concreto al Centro Cívico Poniente Sur que las autoridades han habilitado para atender e informar a los familiares de las personas sin identificar.