Madrid impulsa el turismo de pantalla, un sector que apunta a 145.000 millones en 2035: "Más allá de la M-30 hay mucho cine"

Las historias que se ven en pantalla también se pueden caminar y Madrid busca convertir sus rodajes en un nuevo reclamo turístico. Madrid Film Office, la oficina del audiovisual del Ayuntamiento de Madrid, adscrita al Área Delegada de Turismo, ha reforzado en Fitur su apuesta por el turismo de pantalla, un segmento que crece al calor del interés por visitar y conectar culturalmente con los lugares donde se han rodado películas y series. Así lo defendió Raúl Torquemada, director de Madrid Film Office, al presentar las nuevas iniciativas para divulgar el "patrimonio visual de la capital" y ampliar la oferta de experiencias vinculadas al audiovisual.

Durante la presentación se citó una previsión de mercado según la cual este sector podría recuperar los 145.000 millones de dólares en 2035, con un crecimiento medio anual del 8,2%.

El turismo de pantalla es un subsector del turismo cultural que "amplía la oferta de productos y experiencias turísticas", según detalló Torquemada, y que permite establecer lazos con "la cultura y la historia, el estilo de vida y el patrimonio del territorio". A su juicio, también invita a descubrir Madrid con una mirada distinta y contribuye a identificar y revalorizar la oferta turística de la ciudad.

Según explicó, estas propuestas se dirigen tanto al público internacional como al nacional, y también al propio público madrileño, con la intención de acercar a los ciudadanos al patrimonio audiovisual de su ciudad y a las producciones actuales rodadas en Madrid.

Del Madrid de 'Atraco a las tres' a las series internacionales

Entre las iniciativas avanzadas, Torquemada anunció dos nuevas rutas que reunirán referencias a películas y series rodadas en distintos puntos de la ciudad. En la de Usera se incluirán títulos como Atraco a las tres (1962), de José María Forqué, rodada en la calle Mayor, como ejemplo de cómo han cambiado determinados entornos urbanos con el paso de las décadas. También citó el thriller Tarde para la ira (2016), de Raúl Arévalo, y la película En los márgenes (2022), de Juan Diego Botto.

Además, mencionó Chinas (2023), de Arantxa Echevarría, como un relato de los cambios sociales en un distrito madrileño, en especial por la presencia de la comunidad china.

Madrid Río en la pantalla

Otro de los folletos que Madrid Film Office prevé presentar este año es Madrid Río en la pantalla, con referencias que van desde comedias hasta dramas y cine social. Torquemada citó títulos como Muerte de un ciclista (1955), de Juan Antonio Bardem, con paso por el puente de Segovia; Colegas (1982), de Eloy de la Iglesia; o Que Dios nos perdone (2016), de Rodrigo Sorogoyen, con rodajes en espacios que hoy forman parte del paisaje cultural de la ciudad.

En el apartado de series, el director de Madrid Film Office apuntó a producciones recientes como Pequeñas coincidencias (2018-2021) y la estadounidense La monja guerrera (Warrior Nun) (2020-2021), que ha utilizado el puente monumental de Arganzuela como localización.

Llegar a los 21 distritos

Torquemada remarcó que estas rutas no solo buscan recorrer el centro, sino abrir el foco hacia otras áreas de interés. "Más allá de la M-30 creemos que hay localizaciones apasionantes", defendió, al señalar la intención de ir incorporando progresivamente los 21 distritos a las propuestas de turismo de pantalla.

Además de los folletos, Torquemada recordó otras acciones como los paseos de verano vinculados al turismo de pantalla -que celebrarán su tercera edición- y la colaboración con festivales para ampliar la oferta cultural con rutas específicas.

Por último, informó del acuerdo firmado con FlixOlé y la productora Aduna Servicios y Producciones para la coproducción de un documental creativo dirigido por Javier Morales, con el objetivo de promocionar el patrimonio audiovisual de la ciudad. El proyecto, con el título provisional Madrid Collage, elaborado a partir de 130 años de imágenes de películas filmadas en Madrid, se presentará en principio en mayo de 2026.