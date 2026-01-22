Madrid será la sede europea de Virtuoso, la red global de turismo de alta gama

Madrid ha sido designada este jueves sede de Europa continental de Virtuoso, la principal red global del turismo de alta gama, una decisión que desde el Ayuntamiento de Madrid atribuyen a un modelo turístico que "funciona" y que está basado en la "calidad, la sostenibilidad y experiencias de alto impacto".

Según ha informado hoy el Consistorio madrileño, Madrid "consolida" su posicionamiento internacional como destino líder en turismo de alto impacto tras esta designación como sede de Europa continental de Virtuoso.

Una decisión que "refuerza" el papel de Madrid como centro estratégico para el turismo de "calidad, responsable y sostenible" y que reconoce el trabajo desarrollado por la ciudad en los últimos años en materia de "calidad, conectividad y excelencia" en la experiencia del viajero.

Según declaraciones facilitadas por el Ayuntamiento de la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, "Madrid es un destino preparado para liderar el turismo del futuro, gracias a su oferta cultural, gastronómica, su estilo de vida y su conectividad global".

Para Brad Bourland, director de operaciones de Virtuoso, el motivo de esta elección se debe al "rico patrimonio cultural de Madrid, su enfoque innovador en sostenibilidad, sus elevados estándares de servicio y su sólida conectividad con Norteamérica y Europa".

Madrid, según ha recordado el Ayuntamiento, acogerá uno de los principales encuentros internacionales del sector, Virtuoso Impact Summit 2026, que se celebrará del 24 al 27 de febrero y que reunirá en la ciudad a cerca de un centenar de líderes internacionales del turismo sostenible.