Madrid reconoce el oleoturismo, a Navacerrada y la trayectoria turística de Gabriel García Alonso, presidente de la Asociación Hotelera, en Fitur 2026

En una jornada de FITUR 2026 marcada por la visita de los Reyes, la Comunidad de Madrid volvió a sacar músculo turístico ante profesionales y visitantes. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, entregó este jueves los Reconocimientos Turísticos de la Comunidad de Madrid, pero antes aprovechó el escenario internacional de la feria para reivindicar el papel del sector y presumir de Madrid como destino líder.

De Paco Serrano no dudó en calificar FITUR como "la mejor feria de turismo del mundo", animó a los asistentes a "sacar pecho de que se encuentra en Madrid" y lanzó un alegato en defensa del turismo como motor estratégico de la región. En su intervención, subrayó que "la institución y el sector turístico deben ir de la mano" y defendió que Madrid "no tiene límites, es marca, hay que seguir creciendo".

A su juicio, se está generando "un sentimiento de querencia" que hace que los visitantes quieran volver y que Madrid "deje huella", algo que, explicó, es posible gracias al trabajo de muchas personas que desarrollan proyectos capaces de convertir la experiencia turística en algo excelente. Por ello, insistió en que "el turismo no es un problema, sino una fortaleza" y que, como tal, "tenemos que defenderlo, protegerlo y mimarlo".

Tras este discurso, comenzó la entrega de premios. El Reconocimiento a la Mejor Experiencia Turística de 2026 fue para Rafael Gómez, presidente de la Denominación de Origen de Aceites de Madrid, por el impulso del oleoturismo en la región. "Esto llega muy rápido para un trabajo que iniciamos hace poco", señaló, destacando que han entrado "de lleno en el oleoturismo". Gómez celebró que la denominación de origen haya logrado "poner en órbita este producto", del que quienes visitan la región "se pueden enamorar". En este sentido, remarcó que "Madrid es una marca" y que contar con una denominación de origen con ese apellido "nos garantiza el éxito". "Hemos apostado todo a esta carta, y es la ganadora", concluyó.

Navacerrada y su estrategia para huir de la estacionalidad

El Reconocimiento al Mejor Destino Turístico recayó en Navacerrada, y fue su alcalde, Pablo Jorge Herrero, quien recogió el galardón. En su intervención, puso el foco en el medioambiente como "valor cultural" y explicó cómo un municipio de poco más de 3.000 habitantes ha logrado apoyarse en el turismo gracias al respaldo de la Comunidad de Madrid.

"Hemos apostado por la iluminación y la Navidad, también por un verano cultural, con actos durante todo el verano", detalló, además de iniciativas singulares como ferias en fechas poco habituales, concentraciones de coches históricos o mercadillos con productos típicos de Madrid. Herrero adelantó que este año se inaugurarán en Navacerrada dos nuevas ferias, aunque evitó concretar su contenido "para que nadie le copie".

El momento más emotivo del acto llegó con el Reconocimiento a la Trayectoria Turística, concedido a Gabriel García Alonso, presidente de la Asociación Hotelera de Madrid. El consejero destacó su labor "por trabajar la excelencia, con vistas de futuro que es algo cada día es más escaso", así como su "compromiso con Madrid en su conjunto y como destino hotelero".

Subrayó además que este reconocimiento mira al pasado y al presente, al igual que el propio stand de la Comunidad de Madrid en FITUR, y defendió un modelo turístico basado en la tradición y la modernidad. "Eso es lo que vamos a defender", afirmó, antes de agradecer públicamente su compromiso con el sector.

Gabriel García Alonso: "No podemos prescindir de la colaboración público-privada"

Tras subir al escenario, García Alonso afirmó que entendía el premio como "un reflejo del camino recorrido en conjunto por quienes creyeron en el potencial de Madrid como destino de primer lugar". En su intervención, subrayó que "no se puede prescindir de la colaboración público-privada" y recordó cómo ha acompañado a Madrid en la transformación de su modelo turístico, apostando por la calidad, la excelencia y la sostenibilidad social, económica y cultural. Este reconocimiento, aseguró, le anima a seguir creyendo en el turismo como motor social y cultural de la región y quiso agradecer el apoyo y el cariño de sus compañeros hoteleros. "Este premio es vuestro", concluyó.