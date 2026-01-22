Por qué en Madrid se lee más que en el resto de España: siete de cada 10 han terminado al menos un libro en 2025

Suele decirse que, si bien los libros no se pensaron para decorar, no hay nada que embellezca más el interior de un hogar. Este pensamiento parece ser compartido entre los madrileños, que se proclaman como la comunidad con mayor índice de lectores según el último Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2025, elaborado por Conecta para la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

Aunque el porcentaje baja con respecto al obtenido en 2020 (un 73,8%), la Comunidad de Madrid se sitúa por encima de la media de España con un 72,8% de lectores, seguido de cerca por los irakurles del País Vasco con un 70,1%, o los lectors de Cataluña con un 69,5%.

Solo cinco comunidades autónomas se sitúan por encima de la media de 66,2% / Federación de Gremios de Editores de España

Entre las comunidades menos lectoras se situan Canarias, con un 61,7%, Cantabria con un 61,4% y Extremadura, que cierra el ranking con un 59,8%. Con una media nacional de 66,2%, los datos reflejan un aumento generalizado de lectores en España, con datos en ascenso en todas las comunidades a excepción de Madrid, Baleares y Cantabria. Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España destacaba el esfuerzo de las comunidades autónomas "tanto desde los ámbitos culturales como educativos" en acercar el valor de la lectura a las vidas profesionales y personales de sus habitantes.

¿Qué pasa con el resto?

Aunque los datos son mayormente positivos, no podemos pasar por alto el hecho de que un tercio de la población (33,8%) ha declarado no leer nunca o casi nunca en su tiempo libre. Entre las razones más mencionadas se encuentran la falta de tiempo (con un 42%), especialmente por las mujeres entre los 25 y los 65 años, y la preferencia por otros medios de entretenimiento (con un 32,6%) o el desinterés por la lectura (20%) que han sido las más repetidas entre los hombres jóvenes.

De entre el porcentaje correspondiente a otras ofertas de ocio, que compiten de forma directa con la lectura, el 12% corresponden al uso de Internet, la televisión o las nuevas plataformas de streaming.

El perfil de lector en España

Tras considerar aspectos como el género, los tramos de edad, los niveles educativos y la distribución geográfica, el índice concluye que el perfil del lector en España sigue siendo el de una mujer joven, que cuenta con un nivel de estudios universitarios y que vive en el ámbito urbano. Aunque durante el año 2025 tanto los índices de lectoras como los de lectores subieron con respecto a 2024, las diferencias que existen entre la población femenina y masculina persisten.

Las mujeres leen de media 11,9 libros al año, 1,6 libros más que los hombres / Federación de Gremios de Editores de España

En terminos de edad, el índice rompe con el falso mito de que los jóvenes no leen, situando el tramo de problación entre 14 y 24 años con el mayor índice de lectores. La población mayor de 65 años, ahora conformada por aquellas generaciones de niñas y niños que pudieron acceder a la enseñanza también muestra un crecimeinto, alcanzando el 58% de lectores, lo que supone un incremento de 13 puntos con respecto a 2017.

Por nivel de estudios, el Barómetro 2025 mantiene que la población más lectora, pese a un breve descenso con respecto a 2024, sigue siendo la que dispone de estudios universitarios. Entre la población con estudios secundarios y estudios primarios el porcentaje sube con respecto a 2024.

¿Leer en físico o digital?

Aunque se registra un crecimiento de la lectura en digital (con un 33,2%), el olor a libro nuevo y la textura del papel al pasar las páginas vuelven a imponerse frente a tablets o audiolibros (que alcanzan el 9% frente al 7,9% del año anterior). De entre las personas que eligieron el soporte digital, la mayoría lo hizo a través de un dispositivo e-reader, seguidos por el móvil y el ordenador.

Los dispositivos e reader son usados por el 16% de los lectores en soporte digital, seguido por el movil con un 11,8% / Federación de Gremios de Editores de España

Incluso en el aspecto más básico de esta cadena de consumo, la compra en físico se impone con un 40% de compras en librerías frente a un 24% de compras por internet.

El comic, más presente

El capitán Trueno, Mortadelo y Filemón o Superlópez, todos ellos llegaron a nuestras vidas a través de este medio que no para de crecer desde el año 2020 y que ya alcanza el 14,3% de la población. Con un peso creciente, el comic se consolida como una puerta de entrada a la lectura tradicional, siendo el formato complementario al libro que más triunfa.