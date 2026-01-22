Llega a Madrid 'Generación arte', el programa para jóvenes de la Fundación Princesa de Girona

Madrid se convierte esta semana en el escenario de la tercera edición de ‘Generación Arte’, una iniciativa de la Fundación Princesa de Girona dirigida a jóvenes creadores de toda España que utilizan la música como motor de desarrollo personal, bienestar emocional y transformación social.

El encuentro se celebra del 21 al 23 de enero y reúne a artistas de entre 18 y 30 años en un intenso programa de actividades orientadas a potenciar tanto su crecimiento personal como profesional. Según ha informado la Fundación en un comunicado, el calendario incluye charlas inspiradoras y talleres prácticos diseñados para reforzar competencias clave.

A lo largo de las jornadas, los participantes trabajarán aspectos como la comunicación, la identidad artística, el trabajo en equipo, el liderazgo, el autoconocimiento o el coaching vocal, siempre con la música como eje central. La formación supera las 30 horas y apuesta por el bienestar emocional como parte esencial del desarrollo creativo.

El programa también promueve el intercambio de experiencias y la creación de redes entre jóvenes artistas y profesionales del sector musical. Además, contempla encuentros con expertos de la industria, la participación en conciertos educativos y la posibilidad de formar parte del Tour del Talento.

‘Generación Arte’ nació con el propósito de impulsar las trayectorias musicales de los jóvenes y servir de cantera para ‘AmplificARTE’, un proyecto desarrollado por la Fundación Princesa de Girona junto a Art House Academy, creada por el productor, pianista y compositor Julio Reyes Copello.

Esta iniciativa utiliza la música como una herramienta transversal para fomentar el desarrollo personal y emocional de los jóvenes, al tiempo que impulsa la cultura musical en centros educativos, entidades sociales y otros espacios.