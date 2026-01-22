Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DEL 21 AL 23 DE ENERO

Llega a Madrid 'Generación arte', el programa para jóvenes de la Fundación Princesa de Girona

La formación supera las 30 horas y apuesta por el bienestar emocional como parte esencial del desarrollo creativo

El Rey Felipe y la Reina Letizia durante la reunión anual del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, en el Palacio Real, el pasado diciembre.

El Rey Felipe y la Reina Letizia durante la reunión anual del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, en el Palacio Real, el pasado diciembre. / José Oliva / EP

Paula Correa

Madrid

Madrid se convierte esta semana en el escenario de la tercera edición de ‘Generación Arte’, una iniciativa de la Fundación Princesa de Girona dirigida a jóvenes creadores de toda España que utilizan la música como motor de desarrollo personal, bienestar emocional y transformación social.

El encuentro se celebra del 21 al 23 de enero y reúne a artistas de entre 18 y 30 años en un intenso programa de actividades orientadas a potenciar tanto su crecimiento personal como profesional. Según ha informado la Fundación en un comunicado, el calendario incluye charlas inspiradoras y talleres prácticos diseñados para reforzar competencias clave.

A lo largo de las jornadas, los participantes trabajarán aspectos como la comunicación, la identidad artística, el trabajo en equipo, el liderazgo, el autoconocimiento o el coaching vocal, siempre con la música como eje central. La formación supera las 30 horas y apuesta por el bienestar emocional como parte esencial del desarrollo creativo.

El programa también promueve el intercambio de experiencias y la creación de redes entre jóvenes artistas y profesionales del sector musical. Además, contempla encuentros con expertos de la industria, la participación en conciertos educativos y la posibilidad de formar parte del Tour del Talento.

‘Generación Arte’ nació con el propósito de impulsar las trayectorias musicales de los jóvenes y servir de cantera para ‘AmplificARTE’, un proyecto desarrollado por la Fundación Princesa de Girona junto a Art House Academy, creada por el productor, pianista y compositor Julio Reyes Copello.

Esta iniciativa utiliza la música como una herramienta transversal para fomentar el desarrollo personal y emocional de los jóvenes, al tiempo que impulsa la cultura musical en centros educativos, entidades sociales y otros espacios.

