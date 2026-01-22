Libreros madrileños alertan de que el cierre de Tipos Infames es una realidad extendida

La Asociación de Librerías de Madrid ha lamentado este jueves que el anunciado cierre de Tipos Infames se inscribe en una realidad cada vez más extendida: el aumento continuado de los alquileres comerciales, la presión inmobiliaria y los procesos de gentrificación. A través de un comunicado los libreros madrileños han resaltado también el papel de la librería de Malasaña, que ha estado "estrechamente ligada a la vida cultural de Madrid como espacio de prescripción, encuentro y construcción de comunidad lectora".

Un librería "independiente" de referencia y miembro de esta Asociación desde hace años cuyo cierre, previsto para mediados del próximo mes, se debe a "una realidad cada vez más extendida". "La dificultad creciente de las librerías —tanto en la ciudad como en distintos municipios de la Comunidad de Madrid— para sostener su actividad en un contexto marcado por el aumento continuado de los alquileres comerciales, la presión inmobiliaria y los procesos de gentrificación", han detallado los libreros madrileños.

Parenthesis, una de las últimas librerías que han abierto en Madrid. / ALBA VIGARAY

Según el comunicado, se trata de un problema estructural que "no afecta únicamente a un barrio o a un tipo de librería, sino al conjunto del ecosistema cultural de proximidad". "Cuando desaparece una librería -han lamentado- no se pierde solo un comercio: se pierde un espacio de acceso a la lectura, de mediación cultural, de cohesión social y de vida comunitaria".

Y por ello han considerado "imprescindible" que las administraciones públicas impulsen políticas urbanas y culturales que protejan de forma "efectiva" a los espacios culturales de proximidad, tanto en la capital como en el conjunto de la región: medidas de apoyo específico, marcos más estables para los alquileres comerciales y estrategias que reconozcan a las librerías como infraestructuras culturales básicas.

Verbena Libros se encuentra en la calle Tabernillas de Madrid. / ALBA VIGARAY

"Madrid no puede permitirse avanzar hacia un modelo de ciudad y de territorio donde la cultura independiente quede sistemáticamente desplazada", han subrayado. Por último, han trasladado su reconocimiento y agradecimiento al equipo de Tipos Infames por su aportación al sector y a la vida cultural de Madrid, y han reiterado su compromiso de seguir defendiendo condiciones que "hagan posible la continuidad" de las librerías en los barrios y municipios madrileños.

Noticias relacionadas

La librería Tipos Infames bajará la persiana tras quince años de actividad, una decisión que sus responsables atribuyen a la “gentrificación”, el encarecimiento de los alquileres y la transformación del entorno urbano que, según señalan, hace inviable mantener su proyecto cultural.