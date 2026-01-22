Juan del Val, protagonista el próximo sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, llega el turno este sábado para el escritor Juan del Val, ganador de la última edición del Premio Planeta. Conocido por el gran público por sus participaciones en El Hormiguero que dirige Pablo Motos en Antena 3, Del Val habla de su nueva novela en clave de cuestiones tan variopintas como la dimensión comercial de la literatura, la psicología femenina o el sexo.

En la conversación, Juan del Val confiesa si se siente maltratado por la crítica, cuenta cómo recuerda su infancia y cómo le iba en los estudios, y se detiene en aspectos de la vida y del ser humano que van desde la envidia hasta la competitividad pasando por la generosidad o la actitud que acompaña a quienes, como él, se declaran de izquierdas.

El escritor valora cuánto le ha beneficiado o perjudicado ser un autor ya conocido por el gran público en España y desvela algunas claves de la nueva novela en la que está ya trabajando.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la publicada el pasado sábado con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, que acusó a Israel de "potencia de ocupación criminal, asesina y genocida", a la vez que denunciaba su "impunidad".

El diplomático calificó la ofensiva israelí de "genocidio" tras los atentados ordenados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y aseguró que no se trata de "una reacción" sino de "una política de Estado planificada". Una respuesta "no puede ser tan larga y sangrienta", añadió.

Husni Abdel Wahed reclamó que Israel reconozca el derecho del pueblo palestino a un Estado independiente y soberano. "Hay un pueblo que ha reconocido al colonizador de su tierra, que es el Estado de Israel, y falta que la potencia ocupante reconozca a su víctima, que es el pueblo palestino", dijo.

El embajador palestino se negó a aceptar que el 7 de octubre sea el origen del sufrimiento que padece hoy el pueblo palestino: "el 7 de octubre es una escala sangrienta que ha tenido consecuencias nefastas, pero no es el comienzo de la historia porque Israel ocupa Palestina desde el año 1948 y no lo ha hecho regalándonos flores ni dándonos besos mañana, tarde y noche".

Y calificó a Pedro Sánchez como pionero y líder en el reconocimiento del Estado de Palestina: "su Gobierno, al igual que el pueblo de España, han sido muy congruentes con los principios y valores humanos".