José Andrés se ofrece a echar un cable a Tipos Infames tras anunciar el cierre de la librería

La emblemática librería Tipos Infames, situada en el corazón del barrio de Malasaña en Madrid, anunció su cierre tras más de 15 años de actividad. La decisión se atribuye al impacto de la gentrificación, que ha encarecido los alquileres y dificultado la viabilidad de los comercios culturales de proximidad.

En medio de la reacción social por la noticia, el reconocido chef internacional José Andrés —conocido también por su labor humanitaria con World Central Kitchen— se pronunció públicamente en X, antes Twitter, para ofrecer su ayuda a los propietarios de Tipos Infames y explorar posibles formas de mantener el proyecto.

En respuesta al anuncio del cierre de la librería, José Andrés publicó un mensaje breve pero significativo dirigido a la cuenta oficial de Tipos Infames en X: ¿Qué necesitáis para cubrir y aguantar?

Este tuit muestra la intención del chef de ir más allá de un simple comentario de pena por el cierre: ofreció apoyo directo y preguntar qué recursos serían necesarios para que la librería pudiera continuar operando. Detrás de estas pocas palabras, muchos usuarios interpretaron un gesto de solidaridad real hacia la cultura local y los proyectos independientes que luchan por sobrevivir ante los retos económicos actuales.

La librería Tipos Infames, fundada en el año 2010, apostó por un catálogo especializado y la mezcla entre la venta de libros con espacios de encuentro, presentaciones y actividades culturales. Fue galardonada con el Premio Librería Cultural en 2021 por su aportación al tejido literario de la ciudad.