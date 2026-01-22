"Un homenaje a mis orígenes y a la historia de Madrid": Tatiana Rexa recibe el premio a la Mejor Visita Guiada 2026

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, entregó el Premio a la Mejor Visita Guiada de Madrid 2026 a la ruta “La Casa de Campo”, diseñada por Tatiana Rexa. El galardón, impulsado por la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Madrid (APIT) y con el apoyo del Área Delegada de Turismo, reconoce recorridos que combinan patrimonio, historia y naturaleza, ofreciendo una interpretación cultural de la ciudad.

La selección de la ruta ganadora se acordó en la Casa de la Panadería, durante una reunión del jurado. La entrega de premios, que fue uno de los pocos actos de la jornada que incluyó interpretación en lengua de signos, galardonó a “La Casa de Campo”, que recorre uno de los espacios verdes más emblemáticos de Madrid, con referencias culturales e históricas. El itinerario incluye la Casa de los Vargas, que abrirá al público en 2027 como espacio museístico; el lago artificial; y miradores como el Cerro de las Figuras y el Cerro Garabitas. Tatiana Rexa explicó que la visita propone “un recorrido que combina la historia y la naturaleza, ofreciendo una mirada diferente sobre la ciudad y conectando con la memoria y los orígenes de Madrid”.

El segundo premio fue para Alessandra Fernández, por la ruta “Cuadros clínicos en el Museo del Prado”, centrada en la interpretación de obras y colecciones del museo; y el tercer premio para Leticia Cuenca, con la visita “MAD-Art Decó”, que recorre el patrimonio arquitectónico y artístico del Madrid de principios del siglo XX.

En su intervención, Almudena Maíllo señaló que el objetivo del premio es “incentivar la creación de recorridos culturales que pongan en valor el patrimonio de Madrid” y “reconocer la labor de los guías oficiales en la difusión cultural y turística de la ciudad”.

En paralelo, Madrid firmó en FITUR 2026 un acuerdo de colaboración turística con el estado mexicano de Jalisco, suscrito por el director general de Turismo del Ayuntamiento, Héctor Coronel, y la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman. El convenio permitirá impulsar iniciativas culturales y turísticas conjuntas, fortaleciendo la proyección internacional de ambos destinos y fomentando "un turismo de alto impacto con enfoque patrimonial".

Tras recibir el galardón, Tatiana Rexa Díaz explicó que su recorrido se centra en la Casa de Campo y sus miradores, e incluye referencias a su uso histórico como coto privado de caza, así como a enclaves como la Casa de los Vargas. En sus declaraciones, agradeció el reconocimiento y señaló que la visita plantea un acercamiento al entorno natural y a la historia de Madrid, con una perspectiva vinculada a sus orígenes personales y a la labor de sus compañeros en APIT Madrid.

Durante el acto intervino la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, quien destacó la labor del sector turístico y de los guías oficiales en la atención a los visitantes, así como su contribución a la descentralización del turismo en la ciudad. En su intervención hizo referencia a los datos turísticos de Madrid y al papel de los profesionales en la experiencia del visitante.

Los premios están organizados por APIT Madrid, la Asociación Profesional de Guías de Turismo de la Comunidad de Madrid, entidad que agrupa a los guías oficiales que ejercen su actividad en la región.