Una conductora de 24 años sufre un accidente con varias vueltas de campana en la A-5 en Móstoles

Una mujer de 24 años ha resultado herida potencialmente grave este jueves tras sufrir una salida de vía y dar varias vueltas de campana con su coche en la A-5, a su paso por Móstoles, en un tramo en obras.

El accidente se ha producido sobre las 10.15 horas en el kilómetro 16,5, en la vía de servicio de la A-5 en dirección Madrid. Según la información facilitada por Emergencias 112, el vehículo impactó contra el lateral y volcó repetidas veces antes de detenerse.

Tras recibir el aviso, el 112 activó al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que movilizó tres dotaciones, además del Summa 112 y la Guardia Civil. Los bomberos excarcelaron a la conductora, única ocupante del turismo.

La joven presentaba policontusiones, sin fracturas aparentes, y fue trasladada al Hospital 12 de Octubre "como potencialmente grave" debido a la magnitud del siniestro, han indicado desde Emergencias 112.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso. Por su parte, los bomberos realizaron también tareas de limpieza de la calzada y aseguramiento del vehículo accidentado.