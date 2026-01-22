Madrid da la bienvenida a la Academia Internacional del Caviar: "Hemos establecido unos estándares muy altos"

Es oficial. Este jueves, Madrid ha dado la bienvenida a la Academia Internacional del Caviar, que nace con la misión de preservar, promover y difundir la auténtica cultura de este manjar gourmet, reconociendo su valor como símbolo de excelencia gastronómica, arte del gusto y patrimonio de tradición e innovación.

"Nuestro trabajo se ha convertido en nuestra pasión, cada año nos pegamos una paliza visitando diferentes piscifactorías", cuenta Fabio de Lure, porque , al fin y al cabo "si el esturión no vive bien, el caviar no será de calidad". "Hemos establecido unos estándares que son muy altos", sentencia".

Bajo el nombre de Academia Internacional del Caviar, la institución tiene como propósito convertirse en un punto de referencia mundial para chefs, sumilleres, expertos en gastronomía y profesionales del sector del lujo contemporáneo, promoviendo el conocimiento, la investigación y la formación en torno al caviar en todas sus dimensiones: histórica, técnica, ética y sensorial.

Así, la Academia Internacional del Caviar se concibe como un espacio donde la ciencia se encuentra con la pasión, la tradición dialoga con la modernidad y la excelencia se transforma en educación. Un centro de conocimiento abierto al mundo, con sede en Barcelona, donde el caviar no es solo un producto, sino un lenguaje universal de cultura, refinamiento y autenticidad.

Un nuevo capítulo en la historia del caviar

Desde su fundación, la Academia cuenta con miembros honoríficos entre algunos de los más reconocidos cocineros de España, Italia y Estados Unidos, con especial presencia en plazas gastronómicas de referencia como Miami y Nueva York, reforzando así su vocación verdaderamente internacional.

Asimismo, la Academia nace respaldada por patrocinadores y partners estratégicos, entre los que se encuentran algunas de las marcas de productos gastronómicos más reconocidas a nivel internacional, comprometidas con la excelencia, la calidad y la autenticidad.

Con este acto, se da inicio a un nuevo capítulo en la historia del caviar: un proyecto que une sabiduría, arte e identidad bajo el signo de la autenticidad, con la voluntad de marcar un antes y un después en la manera de entender, valorar y transmitir la cultura de este producto en el mundo.