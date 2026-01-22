Desde un museo egipcio a la Fórmula 1: todo lo que no te puedes perder este 2026 en Fitur

Fitur ha vuelto con más expectativas que nunca. Tras el cierre histórico de la 45ª edición, arranca con una previsión de 255.000 visitantes, 155.000 de ellos profesionales. Estas son cifras que demuestran el potencial de la industria turística y que consolidan a Fitur como la mayor feria turística del mundo.

Una cita que reúne 10.000 empresas participantes a lo largo de 967 estands que recoge a 161 países del mundo, 111 en representación oficial. Los datos hablan de su éxito por sí solo, pero la experiencia Fitur es más que una simple exposición: es el lugar donde descubrir nuevos destinos y costumbres típicas de todo el mundo. Por eso, estas son cinco cosas que no te puedes perder en Fitur este 2026.

Acércate al Gran Premio de Fórmula 1

La Fórmula 1 llega este año a la capital y el efecto de Madring no pasa por desapercibido. La Comunidad de Madrid ha aprovechado para organizar un estand de diseño vanguardista e inspiración industrial para homenajear al Gran Premio de Fórmula 1, que llegará a la región el próximo mes de septiembre. La instalación evoca a los carriles por los que circularán los monoplazas en Madring, mientras que su planta, que reproduce el trazado del futuro circuito, se verá revestida de un sistema de iluminación LED que irá cambiando de color.

Estand inspirado en el Gran Premio de Fórmula 1 para la Comunidad de Madrid en Fitur 2026. / COMUNIDAD DE MADRID

Un viaje al Gran Museo Egipcio

Egipto es una de las propuestas más llamativas: una réplica del Gran Museo de Egipto, el más esperado del planeta, tendrá espacio en Madrid. Inaugurado hace tan solo unos meses en El Cairo, nos acerca a una de las civilizaciones más consagradas: la faraónica. Desde luego, una invitación a descubrir este nuevo símbolo cultural egipcio y su historia.

Esta es la inspiración del estand de Egipto en Fitur. / Chine Nouvelle/Sipa

Pinturas tailandesas, caligrafía japonesa y mucho más

Los estands asiáticos son unos de los que más llaman la atención. El país de Japón es uno de los destinos más atrayentes para los turistas y en Fitur tienen un espacio para quienes tienen más ganas de visitarlo. Los más atrevidos podrán probar con la caligrafía japonesa, además de exhibiciones de kimono y danzas tradicionales. Corea apuesta por demostraciones de taekwondo y Tailandia por la creación de sombrillas, pintura y desfiles de máscaras.

Disfruta de la caligrafía japonesa. / Casa de Japón

Un pedacito de Aranjuez

Este año se cumple el 50 aniversario del Club de Piragüismo y 'Regálate Aranjuez' es una invitación a conocer un momento inolvidable en una ciudad de la historia, el arte y la naturaleza conviven en perfecta armonía. Aranjuez también está de celebración por su 25 aniversario como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial por la UNESCO y en Fitur han organizado un estand con la imagen del río Tajo. Suerte para aquellos que lo visiten, ya que además van a sortear premios entre los que acudan con un único requisito: hacerse una foto en la piragua del estand de Aranjuez y compartirla en redes sociales con el @aranjuezturismooficial.

La famosa piragua en la que tomarte una foto para participar en el sorteo. / EPE

Adrenalina con bailes y desfiles

Los shows y eventos se producen en el espacio LGTBIQ+, turismo que representa a más del 10% del mundial. Desfiles de moda y espectáculos de drag queens se incluirán entre las propuestas que ofrecen ciudades como Torremolinos, Benidorm o Gandía.

Este es el espacio Fitur LGTB+ de 2025. / Fitur

Sea cual sea tu preferencia, en Fitur podrás disfrutar de una amplia gama de experiencias. Ante ti están cientos de posibilidades que pueden estar entre los destinos de tu próximo viaje. Lo importante es que te abras a descubrir todo tipo de destinos: Egipto, México, Japón... incluso los rincones más madrileños como Aranjuez. Aquí encontrarás todo lo que puedas imaginarte. Y mucho más.