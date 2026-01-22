Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CALENDARIO LABORAL 2026

Es oficial: este es el festivo que desaparece en el nuevo calendario laboral 2026 de la Comunidad de Madrid

Aunque algunos festivos tradicionales se han reubicado, este no laboral de julio permanecerá en sábado

El calendario laboral de 2026 tendrá puentes más largos que en 2025

El calendario laboral de 2026 tendrá puentes más largos que en 2025 / Comunidad de Madrid

Irene Pérez Toribio

Madrid

El calendario laboral 2026 llegaba con buenas noticias para los trabajadores al contar con más puentes que su antecesor. En total, se podrán disfrutar nueve festivos en toda España y cuatro puentes o fines de semana largos: Semana Santa, el puente del 1 de mayo, el puente de octubre, puesto que el día de la Fiesta Nacional caerá en lunes; y la Navidad, con un 25 de diciembre que cae en viernes.

En el caso de Madrid capital, la principal novedad es la reubicación de algunos festivos tradicionales como el Día de Todos los Santos que este 2026 cae en domingo y se trasladará al lunes 2 de noviembre, o el Día de la Constitución, que se traslada al lunes 7 de diciembre, generando un puente largo junto al festivo de la Inmaculada Concepción el martes 8 de diciembre.

Festivos locales marcados por el Ayuntamiento

Como es habitual, a estas fechas hay que sumar los dos festivos locales concedidos a cada ayuntamiento. La Comunidad de Madrid, ha confirmado que este año 2026 contará con el viernes 15 de mayo con motivo del Día de San Isidro, y con el lunes 9 de noviembre, cuando tendrá lugar la festividad de Nuestra Señora de la Almudena.

Desaparece el festivo del 25 de julio

Otra diferencia con respecto al calendario laboral de 2025 es la desaparición del festivo del 25 de julio, el Día de Santiago, que cae en sábado y no se trasladará. Aunque este festivo no es reconocido a nivel nacional, la decisión de considerarlo como día no laborable depende de cada comunidad autónoma. Galicia, Navarra o País Vasco suelen incluirlo dentro de sus festivos así como en Girona, Santander, Veléz-Málaga o Cordovilla.

La Comunidad de Madrid celebraba la festividad de Santiago Apóstol con los vecinos de Villanueva de la Cañada en 2025

La Comunidad de Madrid celebraba la festividad de Santiago Apóstol con los vecinos de Villanueva de la Cañada en 2025 / Comunidad de Madrid

En el caso de la Comunidad de Madrid, en años anteriores este día se ha incluido dentro de los festivos locales, pero este 2026 aquellos que deseen conmemorar a esta figura de la tradición religiosa y cultural del país deberán hacerlo durante su fin de semana.

