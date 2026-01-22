Ericsson plantea un ERE que afectará a 172 trabajadores en Madrid, casi uno de cada diez

Ericsson ha propuesto a los sindicatos un total de 172 despidos en Madrid en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) que empezó a negociarse este pasado miércoles para un total de 180 trabajadores de la empresa, por lo que en la capital española se concentra casi el 96% de la afectación inicial dado que en Barcelona se han planteado cinco salidas, en Sevilla dos y en Málaga una.

Los 180 despidos planteados suponen casi un 8% del volumen total de la plantilla en los centros afectados, que suman un total de 2.264 efectivos.

En concreto, los 172 despidos en Madrid representan un 8,95% de la plantilla, compuesta por 1.920 trabajadores, mientras que las cinco salidas en Barcelona suponen un 8,2% de los 61 trabajadores que tiene Ericsson en la Ciudad Condal.

En tanto, los dos despidos en Sevilla suponen el 4% de la plantilla, integrada por 49 empleados, mientras que la otra baja propuesta en Málaga representa tan solo un 0,42% de los 234 trabajadores que tiene la empresa allí, según las cifras que manejan los sindicatos y a las que ha tenido acceso Europa Press.

La compañía ha alegado causas organizativas y productivas para acometer este despido colectivo, si bien se prevé que, como es habitual en este tipo de procesos, el volumen de afectación se reduzca a medida que avancen las negociaciones.

La empresa comunicó a la plantilla y a los sindicatos el pasado 12 de enero su intención de arrancar este proceso de despido colectivo, el cual, una vez constituida la mesa de negociación, debería resolverse en los próximos 30 días naturales.

El sindicato mayoritario pide salidas voluntarias

"Después de un análisis exhaustivo de la situación actual de la compañía, para asegurar nuestra competitividad en el complejo entorno actual en el que operamos y mejorar nuestra eficiencia, hemos tomado la difícil y necesaria decisión de iniciar un procedimiento de despido colectivo en Ericsson España. Esta decisión ha sido comunicada esta mañana a los sindicatos de EEM, mediante la pertinente comunicación de intención de inicio del proceso", indica el comunicado remitido por la empresa a la plantilla y al que tuvo acceso Europa Press.

"Como compañía, afrontaremos este proceso con el máximo respeto por todas las personas trabajadoras y con el firme convencimiento de que la unidad en estos momentos difíciles nos ayudará a superar esta etapa y a seguir construyendo el futuro de la compañía. Entendemos la inquietud que este anuncio conlleva. Por ello, pondremos todo nuestro esfuerzo y compromiso para gestionar este proceso de la forma más transparente posible, cumpliendo en todo momento con los procedimientos y obligaciones legales aplicables", agrega el mensaje trasladado a la plantilla.

En este contexto, el sindicato mayoritario en la empresa, STC, ha trasladado que su objetivo es que todas las salidas que se produzcan sean voluntarias.