Continúa el aviso amarillo por nieve en la zona de la Sierra de Madrid: esta es la predicción para este viernes en el resto de la capital

La nieve regresa a la capital. Y es que una nueva borrasca está por llegar: se llama Ingrid y cada vez está más cerca de Madrid. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar el aviso amarillo por nevadas en la zona septentrional de la Comunidad de Madrid.

Atención en la zona de la Sierra, en localidades como Guadarrama y Somosierra las temperaturas se desplomarán hasta los 0 grados. Se esperan precipitaciones débiles o moderadas, en ocasiones en forma de chubascos que producirán heladas débiles o moderadas, según la Aemet. La cota de nieve bajará de 1400-1600 metros hasta los 800-900 con probabilidad de ventiscas.

En la capital, se prevé una jornada de viernes cubierta de lluvia hasta las 12:00 horas, momento en el que se pronostica que comiencen las tormentas. Se recomienda encarecidamente seguir las recomendaciones de Emergencias 112 por posible temporal de nieve. El aviso amarillo alerta de un peligro bajo, pero en el que las zonas expuestas podrían sufrir impactos: manténgase informado.

Las temperaturas rozan los 0 grados

En la Sierra madrileña, zona en la que está activado el aviso amarillo, los termómetros se desplomarán hasta los 0 grados de mínima. Las temperaturas máximas presentarán un moderado descenso, no superarán los 5 grados con posibles heladas débiles o moderadas. El viento soplará moderado o fuerte del oeste y sudoeste, con probables rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas.

La masa de aire polar Ingrid también tendrá sus consecuencias en las temperaturas de la capital, que descenderán hasta los 7 grados de máxima y 4 de mínima. A partir de mañana se desploman todavía más los termómetros hasta rozar los 0 grados de mínima.