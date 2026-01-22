CONJUNTOS DE INVIERNO
Los conjuntos 'homewear' por los que ya se forman colas en los Aldi de Madrid: bonitos, cómodos y baratos
Estos conjuntos monocolor te permitirán estar supercómoda mientras andas por casa
Volver a casa, darse una ducha calentita, encender una velita, hacerse el skincare y ponerse las pantuflas... no hay nada como ese ratito de selfcare tras un duro día de trabajo. Durante estos meses de invierno, cuando el frío y las lluvias no dan tregua, la verdad es que no apetece nada salir de casa... ¡Pero eso no significa que vayamos a pasar todo el día en pijama!
Con su textura suave de felpa, estos conjuntos monocolor te permitirán estar supercómoda mientras andas por casa, y te mantendrán calentita mientras te preparas ese café espumoso o terminas de leer ese libro que te tiene enganchada. Estos conjuntos comfy disponibles en Aldi prometen convertirse en nuestra alternativa favorita al pijama para estar en casa.
Los conjuntos 'homewear' de Aldi
La cadena de supermercados ha puesto en venta desde este miércoles 21 de enero una selección de propuestas homewear irresistibles. Además de calcetines y zapatillas calentitas, estos conjuntos monocolores de felpa disponibles en color blanco, gris y lila, prometen colas kilométricas a las puertas de Aldi, no solo por su look aesthetic y su comodidad, sino por su precio. Hasta este viernes 23 de enero, será posible adquirirlos en descuento por tan solo 11,99 €.
Además del color, los modelos ofrecen estilos diferentes para que escojas el que mejor se adapte a ti. En la parte superior se podrá escoger entre el modelo tipo sudadera o con botones estilo cárdigan.
Los pantalones, todos con cintura elástica para una mayor comodidad, también disponen de dos opciones: una con pernera ancha y otra con acabado en puño. Ni batas ni forros polares, estos conjuntos suaves y cálidos son la compra ideal del invierno.
- La exclusiva urbanización a 20 minutos de Pozuelo donde vive Óscar Casas: jardín y piscina de 40 metros cuadrados
- Los libreros de Tipos Infames hablan tras anunciar su cierre: 'No es solo por la gentrificación, sino por el puto capitalismo
- Dos 'averías en la infraestructura' provocan retrasos en varias líneas de Cercanías de Madrid
- Cierra la librería Tipos Infames, enclave cultural imprescindible de Malasaña
- Este es el pueblo más barato de Toledo para comprarse una casa y el quinto de España: a hora y media de Madrid
- Libreros madrileños alertan de que el cierre de Tipos Infames es una realidad extendida
- Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
- La gran novela de la Barcelona de la Transición zarandea Madrid: 900 páginas convertidas en una obra teatral de alto voltaje