Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero

La nómina del primer mes del año incluirá el 2,5% correspondientes a 2025 junto con la subida fija de 1,5% de 2026 a expensas del porcentaje variable del IPC

Los funcionarios podrán notar un aumento de decenas o cientos de euros en su nómina de enero

Los funcionarios podrán notar un aumento de decenas o cientos de euros en su nómina de enero / Europa Press

Irene Pérez Toribio

Madrid

La Comunidad de Madrid ha sido una de las primeras comunidades autónomas en poner fin a la incertidumbre de cerca de 40.000 funcionarios sobre cuando se podrían en marcha las medidas referentes a los incrementos retributivos. El pasado 30 de diciembre el BOCM, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, aprobó un acuerdo para aplicar las subidas salariales correspondientes a 2025 y 2026 a sus empleados públicos, explicando tres elementos clave que afectarán a los funcionarios desde la nómina de enero: el 2,5 % pertenecientes a los atrasos de la subida salarial de 2025, el 1,5% de retribución pactada para 2026 y el posible incremento ligado al IPC.

Esta decisión se enmarca dentro del Acuerdo Marco estatal que fue aprobado por el Gobierno de España a finales de 2025 como resultado de las negociaciones por parte de los sindicatos CCOO, UGT, Y CSIF en representación de los trabajadores públicos. Así y en base al Real Decreto-Ley 14/2025, el incremento salarial se aplicará en todas las administraciones públicas, aunque cada comunidad decidirá cuando y como abonará los porcentajes correspondientes. Como resultado, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, dio luz verde a este acuerdo el pasado 15 de enero de 2026.

Incremento del 2,5 % sobre las retribuciones vigentes

Los atrasos de la subida salarial de 2025 corresponden a un incremento del 2,5 % sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024, que se abonarán como cantidad retroactiva en una sola nómina. Así, en plena cuesta de enero muchos funcionarios podrán notar un aumento sustancial en sus nóminas, que en muchos casos pueden llegar a alcanzar varias decenas o cientos de euros adicionales.

La subida salarial del 1,5 % pactada para 2026

La subida del 2026 quedó pactada en un aumento retributivo del 1,5% y también se incorporará en la nómina del mes de enero junto a los atrasos de 2025. Sin embargo, el 2,5% perteneciente a 2025 se cobrará de forma íntegra en la nómina de enero y, a partir de febrero solo quedará reflejado el 1,5% a la espera de la confirmación o no del posible incremento ligado al IPC.

Incremento ligado al IPC

Por último, ha de tenerse en cuenta la cláusula relacionada con el IPC (Índice de Precios al Consumo) que podría suponer un incremento adicional de hasta un 0,5%. Esta medida que tiene como objetivo el proteger el poder adquisitivo de los empleados frente a la inflación aún no se ha verificado, pero una vez que se publique el dato definitivo podría dar lugar a un incremento del salario del 2% (1,5% fijo pactado para 2026 más el 0,5% variable).

Noticias relacionadas

La estabilidad económica en el centro del debate político

Tras meses de incertidumbre, y con la estabilidad económica en el centro del debate político, la concreción de fechas y cantidades aporta tranquilidad al colectivo aunque los sindicatos recuerdan que la recuperación del poder adquisitivo acumulado sigue siendo una tarea pendiente, y que, si bien estos incrementos son un primer paso, no compensan en su totalidad el impacto de la inflación pasada.

