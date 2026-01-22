Cierra el Mercado de San Miguel: estas son las alternativas preferidas (y no tan frecuentadas) de los madrileños

Desde el pasado 7 de enero, el Mercado de San Miguel permanece cerrado de forma temporal e indefinida para llevar a cabo obras de mejora y conservación, en lo que se rumorea que podría ser una ampliación comercial en su sótano con un aumento de casi 170 metros cuadrados de superficie. Inaugurado en 1916, con su icónica estructura de hierro, el Mercado de San Miguel se ha convertido en uno de los espacios gastronómicos más emblemáticos de la ciudad con más de 10 millones de visitantes al año. Ahora, con su cierre, tanto los turistas como los madrileños alzan la mirada en busca de nuevos mercados con olor y sabor local.

Mercado de Antón Martín: una mezcla con identidad

El Mercado de Antón Martín, a dos pasos de Atocha presenta una mezcla gastronómica sin una estética dominante. Esta originalidad y diversidad son precisamente lo que marca su identidad. Puestos tradicionales con productos como pescado, carne, frutas y verduras conviven con otros de comida callejera e internacional. De entre sus más de 60 puestos en las dos primeras plantas destacan los proyectos 'Doppelgänger' de Samy Alí, 'Yokalola' especializada en ramen y 'Asian Army' con comida callejera propia del sudeste asiático.

📍Está ubicado en la Calle de Santa Isabel, 5, entre la calle Atocha y Santa Isabel. 📅Su horario es de lunes a sábado, de 9:00 a 23:30

Mercado de Vallehermoso: barras y fogones

En el barrio de Chamberí, lo primero que llama la atención del Mercado de Vallehermoso es su exterior, con una fachada colorida y castiza. En su interior, pescaderías, fruterías, carnicerías, pollerías, cuyo protagonismo ha sido relegado por sus barras, fogones y fermentos. En su interior grandes nombres como 'Kitchen 154', templo de la comida picante o 'Krudo Raw Bar', que apuesta por productos crudos esperan impacientes a los viajeros más atrevidos.

📍C. de Vallehermoso, 36, Chamberí, 28015 Madrid 📅Su horario es de lunes a jueves de 9:00 a 23:00, el viernes y sábado de 9:00 a 24:00, y el domingo de 12:30 a 17:00

Mercado de Los Mostenses: norte, sur, este y oeste

Inaugurado en 1946, el Mercado de Los Mostenses es uno de los más emblemáticos y veteranos de la ciudad madrileña. Situado cerca de Gran Vía, en el barrio de Malasaña, y sobre los cimientos del antiguo Convento de los Mostenses, este mercado se ha convertido en un punto de encuentro multicultural, que ofrece una amplia gama de productos frescos y exóticos procedentes de los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Con más de 100 puestos entre sus tres plantas y la calle, este mercado es una parada imprescindible para los amantes de la gastronomía.

📍Mercado de los Mostenses, Pl. de los Mostenses, 1, Centro, 28015 Madrid 📅Su horario es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, y sábados de 9:00 a 18:00 horas

Mercado de San Ildefonso: el primer street food market vertical

Aunque pareciera que uno se encuentra en Nueva York o en Londres, este street food market vertical está en España, concretamente en pleno centro de Madrid. Con 16 puestos con productos tradicionales de todas las cocinas del mundo, el Mercado de San Ildefonso es el lugar de encuentro perfecto para todo tipo de públicos, locales y extranjeros.