Cibeles se desmarca del juicio al Real Madrid por los conciertos: "No afecta al Ayuntamiento en la medida en la que ninguna persona del mismo está implicada"

Fueron de la mano desde el principio, pero ya no. Tras apoyar a la directiva del Real Madrid en sus pretensiones de convertir el Santiago Bernabéu en la gran plaza de eventos de la capital, ahora el Ayuntamiento se desmarca del posible enjuiciamiento a los responsables del club por la presunta comisión de un delito medioambiental por exceso de ruido en los varios conciertos celebrados en el estadio.

"Este caso es un procedimiento judicial que no afecta al Ayuntamiento de Madrid en la medida en la que ninguna persona de este Ayuntamiento está implicada en el mismo", ha replicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, al ser preguntada por el auto judicial conocido este jueves en el que la jueza Mónica Aguirre de la Cuesta, del Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid, aprecia indicios de delito por contaminación acústica.

La valoración de la noticia, por tanto, "tendrá que ser el del Real Madrid o de las personas que puedan estar implicadas" en la causa, ha añadido Sanz. La resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico, apunta directamente al director general del club, José Ángel Sánchez Periáñez, y Real Madrid Estadio, la filial encargada de la organización de estos eventos. En ambos casos, la magistrada considera que hay indicios suficientes de su "participación" en la "comisión de hechos presuntamente delictivos".

Por el momento, Cibeles se limita a "respetar el pronunciamiento judicial" y a ver "cómo concluye esta situación", ha trasladado la portavoz municipal. No obstante, ha querido también reiterar la postura favorable del Ayuntamiento a la celebración de eventos en el feudo madridista. "El Estadio Santiago Bernabéu es un espacio extraordinariamente relevante para la ciudad, icónico en lo deportivo, pero también en cuanto a otros posibles usos", ha deslizado Sanz,

Eso sí, siempre dentro del "cumplimiento de la legalidad", ha matizado la vicealcaldesa. "Así lo hemos venido reflejando siempre y cuando se ha producido un incumplimiento que, lógicamente, lo que se ha hecho es sancionar", ha recalcado. Precisamente son las sanciones impuestas a los promotores por el Gobierno municipal el principal argumento esgrimido por la jueza Aguirre y por la Fiscalía Provincial para exonerar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y al delegado de Urbanismo, Borja Carabante, a quienes los vecinos denunciantes intentaron incluir en la investigación.