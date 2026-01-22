Ayuso recuerda a Gregorio Ordóñez prometiendo que Madrid no olvidará el "dolor" de quienes "no eligieron ser víctimas de ETA"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han reivindicado este jueves la figura del concejal asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, asegurando que recordarle es memoria democrática frente a la "amnesia" de aquellos que "blanquean" a quien lo mató hace 31 años. Dicho esto, ha asegurado que, en un momento en el que "una parte de la política no está a la altura de los ciudadanos", "el recuerdo y los valores de Goyo deben estar más vivos que nunca".

"Hace 31 años que le metieron un tiro en la cabeza a Goyo, de la manera más vil y de la manera más miserable. Un hombre que solo quería vivir en libertad y que su pueblo viviera en libertad", ha exclamado Feijóo en el homenaje a Ordóñez, fue asesinado por la banda terrorista el 23 de enero de 1995.

El líder del PP ha arrancado su intervención en este acto -en el que también han tomado la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida- con un recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Previamente, los asistentes han guardado un minuto de silencio por los fallecidos en el descarrilamiento de trenes. Feijóo ha asegurado que aún tienen "el corazón encogido por lo sucedido en Adamuz y en Gelida (Barcelona)" y ha añadido que seguirán de luto "mucho tiempo".

Tras lamentar que ETA matara a un político "excepcional" y a un servidor público "hasta el último aliento", Feijóo ha recalcado que es "una obligación moral" acordarse de Ordóñez, ya que su memoria debe acompañarles "hoy y siempre". "En un momento en el que una parte de la política no está a la altura de los ciudadanos, el recuerdo y los valores de Goyo deben estar más vivos que nunca", ha indicado. A su juicio, esos valores deben estar vivos "ante la mentira", "ante el egoísmo" y ante los que buscan "cercenar" la libertad y el Estado de Derecho.

Asimismo, el presidente del Partido Popular ha asegurado que "ante la barbarie o ante una tragedia, el silencio nunca es la respuesta" porque "la respuesta es la verdad". "Y solo puede ser la verdad", ha aseverado.

Feijóo ha reiterado que recordar a Gregorio Ordóñez es "memoria democrática" frente a la "amnesia democrática" de quienes "blanquean" a aquellos que acabaron con su vida, al tiempo que ha garantizado que el PP seguirá siendo un partido de Estado "con memoria y dignidad". "No me resigno a una España en la que deciden el futuro de nuestro país aquellos que quieren que el país fracase", ha resaltado.

Ayuso aplaude a un hombre "honrado" e "irrepetible"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha agradecido la asistencia a este acto para homenajear a un hombre "honrado", "único" e "irrepetible", cuyo recuerdo sigue "intacto" 31 años después. "Si ETA no hubiera acabado con su vida, la historia de nuestro país sería muy diferente y por eso lo mataron. Necesitaban frenar el auge de una sociedad que pedía dignidad, justicia y sobre todo libertad", ha enfatizado.

En este sentido, ha indicado que su "maquinaria político-mediática" desde entonces no ha parado de trabajar "para transformar a la sociedad en otra cosa y borrar esos principios y valores" con el objetivo de que personas "desalmadas y mafiosas continúen con una hoja de ruta".

Ayuso ha criticado que se busque una sociedad "adormecida" y se haya "blanqueado" a aquellos que han cometido delitos graves y que son hoy "absolutamente imprescindibles" para el Gobierno de Pedro Sánchez.

La presidenta ha asegurado que la región madrileña, “abierta, plural, viva y despierta” seguirá reivindicando que el País Vasco y Navarra “son de todos los españoles” y no olvidará “el dolor de tantas familias y hombres y mujeres honrados que no eligieron ser víctimas” de la banda terrorista ETA.

"Hay que preguntarse qué ocurriría si hoy vuelven a nacer nuevos Goyos, nuevos Gregorios, en el País Vasco, personas que pueden ganar ampliamente en las urnas. ¿Volverían a tener que ir escoltados a la Universidad? ¿Tendrían que volver a abrir con miedo los buzones de su casa? Por nosotros, que no sea", ha manifestado, para pedir recordar cada año al concejal asesinado, "un referente" para todos los políticos que defienden la libertad y la vida.

También Almeida ha reivindicado la figura de Gregorio Ordóñez, al que se ha referido como una "brújula moral". "La memoria de las víctimas del terrorismo debe permanecer siempre en nosotros", ha manifestado.