Ayuso pide a Bruselas paralizar el acuerdo con Mercosur si no se garantiza la protección de agricultores y ganaderos

Nuevo guiño de Isabel Díaz Ayuso al sector agrario. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido a Bruselas que no active el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur "hasta que se garantice la protección de nuestros agricultores y ganaderos". La petición llega después de que el Parlamento Europeo votara este miércoles a favor de una moción para remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para valorar algunos de sus aspectos. La decisión no supone la suspensión automática, pero sí puede frenar su aplicación y significa un nuevo borrón para un documento firmado el pasado fin de semana tras décadas de complicada negociación.

"Pedimos a la Comisión Europea que no active el acuerdo con Mercosur hasta que se garantice la protección de nuestros agricultores y ganaderos", ha escrito la dirigente madrileña en la red social X, a pesar de que los diputados del PP español en el Parlamento Europeo votaron en contra de la moción para frenar la aplicación. Pocos minutos después que Ayuso, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha expresado en el mismo sentido también en X. "Solicito formalmente al Gobierno de España y a la Comisión la no entrada en vigor de Mercosur hasta que haya plena certeza de que se aprobarán las garantías que necesita el campo español", ha apuntado.

Feijóo reclama un procedimiento cláusulas de protección automáticas, refuerzo de los controles en frontera y la reducción de exigencias a los agricultores "que impone Europa y el gobierno central". En su mensaje acusa a Vox y a los grupos a la izquierda del PSOE de "complicar" la aprobación de esas garantías, a pesar de ser los que han votado a favor de que se pronuncie el TJUE. "Sin ellas, el PP no puede apoyar la aprobación provisional del tratado. Así no", añade.

Ayuso, por su parte, también se muestra a favor de Mercosur, aunque exija ahora no activarlo sin garantías. "Mercosur es una gran oportunidad para Europa pero nunca lo será si es a espaldas del mundo rural", ha escrito. Además, aprovecha para mandar recado al Ejecutivo central. "El Gobierno de España debe defender los intereses de un sector estratégico que nos alimenta, vertebra el territorio y cuida de nuestro medio ambiente", afirma.

El mensaje incide en una política de acercamiento a los agricultores madrileños concretada en los últimos meses con medidas como la presentación de un Plan de Dinamización del Sector Primario, dotado con más de 148 millones de euros a cinco años. El pasado septiembre, Ayuso participó en la clausura de una jornada organizada por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA). Y tan recientemente como la semana pasada, el Gobierno regional ha firmado un acuerdo con los representantes de cinco organizaciones agrarias, ASAJA Madrid, UGAMA, AGIM-COAG, UPA Madrid y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas, para impulsar de manera conjunta acciones para "garantizar la rentabilidad y la viabilidad del sector".