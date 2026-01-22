Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlpedreteTren IryoFitur 2026 turismo cineEntradas Fitur 2026Librería Tipos InfamesBaliza V16 multasMercadonaAlquiler de habitación por distritosEl tiempo
instagramlinkedin

POLÍTICA

Ayuso cierra la puerta a sus reuniones con los portavoces de la oposición: "La última vez no sirvió más que para insultarme"

"La utilización chavista de la política y de la información para la destrucción personal del adversario es una práctica con la que no puedo colaborar poniendo cara de de árbol", afirma

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), con la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), con la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar. / Alberto Ortega - Europa Press

Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cerrado la puerta a reunirse este mes con los portavoces de los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid, una ronda de encuentros que venía manteniendo tradicionalmente dos veces al año, en septiembre y a finales de enero, coincidiendo con el inicio de cada periodo de sesiones de la cámara madrileña.

"Desde que llegué como presidenta he estado recibiendo a los grupos parlamentarios dos veces al año mínimo, pero en esta ocasión lo dudo", ha afirmado en una entrevista en Onda Madrid. "Lo dudo porque la última vez no sirvió más que para insultarme". El pasado septiembre el encuentro fue particularmente tenso con la portavoz socialista, Mar Espinar, quien a la salida señaló que la cita había terminado de forma "abrupta" cuando le preguntó a la presidenta regional por los negocios de us pareja, Alberto González Amador.

Cuatro meses después, Ayuso ha decidido no volver a mantener esa ronda de contactos, que, sin embargo, siempre ha celebrado como una forma de hacer política democrática por oposición, solía incidir, a la actitud de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La dirigente madrileña entiende que en las últimas reuniones se ha pasado de la crítica política al insulto personal, por lo que ha decidido suspenderlas.

"Ha llegado un momento en el que no sé si esto se tiene que pasar por se tiene que pasar por alto. Yo no sé qué hacen mis adversarios con sus vidas personales, nunca me dediqué a mirarlo, ni lo voy a hacer. Pero pido lo mismo para mí, que se me trate y que se me juzgue por mi trabajo y por aquellas cuestiones que afectan a los madrileños. La utilización chavista de la política y de la información para la destrucción personal del adversario es una práctica cada vez más habitual con la que yo no puedo colaborar y contribuir simplemente poniendo cara de árbol", ha argumentado.

Noticias relacionadas

Ayuso, quien ha insistido en que esas reuniones le gustaban, ha afirmado, en cambio, que actualmente la rueda de encuentros "no sirve prácticamente de mucho". Y considera "una ofensa" tener que estar en una mesa de trabajo para hablar de lo que ha calificado como su vida personal. "Tener que estar aguantando todos los días muchos de estos insultos, pienso que no están no está en ningún contrato", ha insistido.

TEMAS

  1. Este es el pueblo más barato de Toledo para comprarse una casa y el quinto de España: a hora y media de Madrid
  2. Cuidado en Madrid con esta nueva multa de la DGT: sanciones de hasta 30.000 euros
  3. Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
  4. Vecinos de Campamento denuncian cortes de internet sin preaviso por las obras del soterramiento de la A-5: 'Es tercermundista
  5. Conmoción en Alpedrete por la muerte en Adamuz de Geni, una de sus vecinas más conocidas: 'Justo ahora que se había jubilado y podía disfrutar de la vida...
  6. Madrid se prepara para un gran cambio en el tiempo esta semana: la predicción para este miércoles
  7. La AEMET activa la alerta amarilla en estas zonas de Madrid: hasta cinco centímetros de nieve
  8. Pablo, el maquinista del Alvia fallecido en Adamuz, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado

Cierra el Mercado de San Miguel: estas son las alternativas preferidas (y no tan frecuentadas) de los madrileños

Cierra el Mercado de San Miguel: estas son las alternativas preferidas (y no tan frecuentadas) de los madrileños

Minuto de silencio en Leganés por Agustín Fadón, el camarero del Alvia fallecido en el accidente de Adamuz

Minuto de silencio en Leganés por Agustín Fadón, el camarero del Alvia fallecido en el accidente de Adamuz

La IA forense y la genealogía genética resuelven casos imposibles para la investigación criminal

La IA forense y la genealogía genética resuelven casos imposibles para la investigación criminal

La Navidad en Toledo se encenderá más tarde después de las quejas de los vecinos del Casco Histórico

La Navidad en Toledo se encenderá más tarde después de las quejas de los vecinos del Casco Histórico

Ayuso cierra la puerta a sus reuniones con los portavoces de la oposición: "La última vez no sirvió más que para insultarme"

Ayuso cierra la puerta a sus reuniones con los portavoces de la oposición: "La última vez no sirvió más que para insultarme"

Es oficial: este es el festivo que desaparece en el nuevo calendario laboral 2026 de la Comunidad de Madrid

Es oficial: este es el festivo que desaparece en el nuevo calendario laboral 2026 de la Comunidad de Madrid

Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero

Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero

Un profesor de 60 años agrede al director del instituto 'Margarita Salas', en Seseña (Toledo): solicita una inspección de trabajo

Un profesor de 60 años agrede al director del instituto 'Margarita Salas', en Seseña (Toledo): solicita una inspección de trabajo