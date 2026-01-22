Ayuso cierra la puerta a sus reuniones con los portavoces de la oposición: "La última vez no sirvió más que para insultarme"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cerrado la puerta a reunirse este mes con los portavoces de los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid, una ronda de encuentros que venía manteniendo tradicionalmente dos veces al año, en septiembre y a finales de enero, coincidiendo con el inicio de cada periodo de sesiones de la cámara madrileña.

"Desde que llegué como presidenta he estado recibiendo a los grupos parlamentarios dos veces al año mínimo, pero en esta ocasión lo dudo", ha afirmado en una entrevista en Onda Madrid. "Lo dudo porque la última vez no sirvió más que para insultarme". El pasado septiembre el encuentro fue particularmente tenso con la portavoz socialista, Mar Espinar, quien a la salida señaló que la cita había terminado de forma "abrupta" cuando le preguntó a la presidenta regional por los negocios de us pareja, Alberto González Amador.

Cuatro meses después, Ayuso ha decidido no volver a mantener esa ronda de contactos, que, sin embargo, siempre ha celebrado como una forma de hacer política democrática por oposición, solía incidir, a la actitud de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La dirigente madrileña entiende que en las últimas reuniones se ha pasado de la crítica política al insulto personal, por lo que ha decidido suspenderlas.

"Ha llegado un momento en el que no sé si esto se tiene que pasar por se tiene que pasar por alto. Yo no sé qué hacen mis adversarios con sus vidas personales, nunca me dediqué a mirarlo, ni lo voy a hacer. Pero pido lo mismo para mí, que se me trate y que se me juzgue por mi trabajo y por aquellas cuestiones que afectan a los madrileños. La utilización chavista de la política y de la información para la destrucción personal del adversario es una práctica cada vez más habitual con la que yo no puedo colaborar y contribuir simplemente poniendo cara de árbol", ha argumentado.

Noticias relacionadas

Ayuso, quien ha insistido en que esas reuniones le gustaban, ha afirmado, en cambio, que actualmente la rueda de encuentros "no sirve prácticamente de mucho". Y considera "una ofensa" tener que estar en una mesa de trabajo para hablar de lo que ha calificado como su vida personal. "Tener que estar aguantando todos los días muchos de estos insultos, pienso que no están no está en ningún contrato", ha insistido.