Ayuso carga contra el Gobierno tras el accidente de Adamuz: "Esta ley del silencio obedece a que necesitan ganar tiempo para buscar culpables"

En el tercer y último día de luto oficial por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido al siniestro para cargar abiertamente contra el Gobierno. A su juicio, mantener la "sensibilidad" con las víctimas y elogiar la labor de las personas que se lanzaron a ayudar a los afectados no debe servir para que impere "la ley del silencio o del miedo a pedir responsabilidades o querer saber qué ha sucedido".

"No es una cuestión de hacer justicias ni venganzas pero todos sabemos que quienes imponen la ley del silencio para que estos días no se hable son los más beneficiados porque saben que esta vez no tienen a quien culpar", ha señalado en una entrevista en Onda Madrid. "Esta ley del silencio obedece a que necesitan ganar tiempo, como en el apagón, para buscar culpables y despistar".

Ayuso ha lamentado lo que considera el "deterioro" de una red ferroviaria que fue "marca España", con palabras muy duras en el transcurso de la entrevista. "Los trenes tienen mucha Agenda 2030, el menú en cinco idiomas y yo llego una estación con nombre de mujer, pero lo que quiero es que llegue puntual, y quiero llegar con vida y punto. No quiero más, quiero mis trenes de siempre", ha subrayado.

La presidenta regional ha anunciado, además, que propondrá al Arzobispado de Madrid la celebración de una misa funeral por las víctimas de los trenes en la catedral de la Almudena, más allá del homenaje acordado en Huelva por los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y andaluz, Juanma Moreno. "Había personas de todos los rincones de España, especialmente andaluces, pero ese dolor es compartido por todos los españoles y queremos estar cerca de las familias, de los heridos y de los fallecidos", ha asegurado. "No creo que esto se pueda dividir por 17 regiones o como si fuéramos 17 estados, 17 naciones. Somos un pueblo que está ahora mismo profundamente dolido por lo que ha pasado y por eso lo voy a solicitar, para que tengan su homenaje también para todos desde la región y desde la capital de España".

Contra el ministro Óscar Puente

Ayuso, como ya hiciera ayer el portavoz de su Gobierno, Miguel Ángel García, ha dirigido sus palabras especialmente contra Óscar Puente. "Tenemos al mando a un ministro que nunca tuvo la humildad de llegar a un ministerio, dedicar tiempo a aprender y saber qué tenía entre manos, sino que simplemente se ha dedicado a hacer propaganda, a hacer propuestas sin ningún rigor y a utilizar los medios del ministerio para ver quién habla de él en las redes, que a su vez utiliza solo para insultar", se ha explayado.

Pero además ha venido a ligar el accidente con los pactos del Gobierno con fuerzas nacionalistas, una de las ideas que con más insistencia repite. Hoy ha asegurado que faltan inversiones porque el Ejecutivo está entregado a ser "un rodillo para el independentismo vasco y catalán". "El Gobierno y especialmente a su presidente están sometidos a ese chantaje desinvirtiendo en el resto de España para comprar y blanquear al independentismo"m ha proclamado.

"Durante muchísimo tiempo pasajeros, técnicos, maquinistas advertían del estado de las vías eh evidentemente esto confluye en la responsabilidad política también", ha añadido.

Ayer el propio Puente negaba que no haya habido recursos destinados al sistema ferroviario y en particular al AVE. "Es muy inoportuno decir que no ha habido inversión. Porque en ese tramo, precisamente, se han invertido 700 millones de euros", apuntaba en una entrevista en Onda Cero. Sin ninguna duda, ha habido desinversión en la red ferroviaria, y no voy a decir con qué gobierno. En estos últimos años se ha invertido mucho. Entre Adif y Renfe más de 6.000 millones de euros, que es la mayor suma invertida. Se puede defender el sistema ferroviario español como uno de los mejores del mundo".