Pinto invertirá 30.000 euros para sustituir el lucernario un colegio ante la posible presencia de amianto

El Ayuntamiento de Pinto destinará 30.000 euros a sustituir el lucernario del edificio principal del CEIP Buenos Aires ante la posibilidad de que la estructura actual, de unos 70 metros cuadrados, pueda contener amianto, según ha informado el Consistorio en un comunicado. La actuación, añade, responde al compromiso trasladado a la Dirección del centro tras varias reuniones.

El Gobierno local explica que la sospecha parte de un estudio preliminar -no definitivo- elaborado a partir de imágenes de satélite del censo municipal de amianto. El 4 de noviembre de 2025 se comunicó al colegio esta circunstancia y se pidió "tranquilidad" al considerar que "no es segura su existencia" y que, en caso de estar presente, "no es peligrosa salvo que sea friable", algo que, según el ayuntamiento de la localidad madrileña, no se aprecia, siempre que no se manipule de forma incorrecta por empresas no especializadas.

Las obras comenzarán "en las próximas semanas", una vez firmada la providencia del expediente administrativo. El plan incluye el desmontaje y sustitución del lucernario y elementos accesorios -aspiradores estáticos, remates y sellados-, así como la limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zonas delimitadas y protegidas, y su traslado a una instalación autorizada. Los trabajos se coordinarán con el centro para fijar fechas y minimizar el impacto en el funcionamiento habitual del edificio.

El primer teniente de alcalde y concejal de Ciudad y Cultura, Fran Pérez, ha señalado que con esta intervención el Ayuntamiento "nos anticipamos y sustituiremos el actual lucernario del edificio principal, cumpliendo con el compromiso de este Equipo de Gobierno de tener unos edificios municipales que prestan sus servicios con todas las garantías". También ha pedido "tranquilidad" a las familias y ha defendido la supervisión de los técnicos municipales.

Esta decisión llega después de que Más Madrid Pinto en diciembre solicitara directamente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid la retirada del amianto en el CEIP Buenos Aires, tras denunciar falta de actuación del Gobierno municipal (PP y Pinto Avanza). La concejala Elena Ancos afirmaba que, según el censo municipal, el colegio figura con prioridad alta y con marzo de 2026 como fecha recomendada para la retirada: "Según el censo de amianto en edificios de Pinto, el CEIP Buenos Aires tiene una prioridad alta de retirada y la fecha que figura como recomendada para su retirada es en marzo de 2026, es decir en menos de tres meses, y el gobierno de Pinto todavía no se ha puesto en marcha ni ha comunicado la retirada a los padres y madres", aseguraba.