TRANSPORTE PÚBLICO
Dos "averías en la infraestructura" provocan retrasos en varias líneas de Cercanías de Madrid
Las incidencias afectan especialmente a la línea C5 y las C-2, C-7 y C-8, pero también a la C-3 por avería de un tren
Varias líneas de Cercanías Madrid registran este jueves demoras, detenciones puntuales y posibles modificaciones del recorrido habitual debido a distintas incidencias en la infraestructura y a la avería de un tren, según los avisos operativos difundidos durante la tarde por Renfe y Adif.
Las incidencias han afectado a la C-5, la C-3 y a las líneas C-2, C-7 y C-8, con problemas localizados en diferentes puntos de la red. En la C-5, la circulación se ha visto condicionada por una "avería en la infraestructura" entre las estaciones de Villaverde Alto y Orcasitas y entre Embajadores y Laguna, con retrasos y detenciones y la posibilidad de cambios en el recorrido habitual. En una actualización posterior, se recomendó a los viajeros recurrir a medios de transporte alternativos mientras se mantiene la afectación.
En la C-3, la causa de los retrasos y posibles detenciones ha sido la avería de un tren en la estación de San Cristóbal Industrial, con la consiguiente posibilidad de modificaciones del servicio. Por su parte, las líneas C-2, C-7 y C-8 han registrado demoras y posibles alteraciones por una avería en la infraestructura en la estación de San Fernando.
Cronología de los avisos
- 16:44 — C-5: incidencia de infraestructura (Villaverde Alto–Orcasitas y Embajadores–Laguna).
- 17:31 — C-3: avería de tren en San Cristóbal Industrial.
- 17:36 — C-2/C-7/C-8: incidencia de infraestructura en San Fernando.
- 18:45 — Actualización C-5: se recomiendan alternativas de transporte.
[Noticia en elaboración]
