Sin autobús ni Cercanías para ir a ver la nieve este fin de semana en Madrid: este es el motivo

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado hoy avisos de nivel amarillo por nevadas en la zona de la Sierra de Madrid ante posibles acumulaciones de hasta cinco centímetros de espesor a partir de 1.200 metros de altitud. Ante estas condiciones meteorológicas, Cercanías ha notificado a través de su cuenta de 'X' el cierre del servicio sustitutivo de autobuses que se estableció el pasado 6 de mayo de 2024, mientras la línea C-9 continúa en obras por la renovación integral de la línea.

Durante los próximos días y hasta el sábado 24 de enero, los buses que conectaban por carretera Cercedilla y Los Cotos, y que contaban con una parada en el Puerto de Navacerrada permanecerán suspendidos, dificultando a los madrileños el poder disfrutar de la nieve este fin de semana.

Renovación integral de la C-9

Aunque el tiempo estimado para las reformas impulsadas por Adif y Renfe era de un año, el 2026 comienza sin novedades acerca de la renovación integral de la Línea C-9. A la espera de los seis nuevos trenes alpinos que prometían espacio para bicicletas, mochila y esquíes, los madrileños se quedan sin alternativas de transporte público tras la notificación del cierre del servicio de autobuses sustitutivo.