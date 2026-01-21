Dormir en un autobús, volar con escalas o un Blablacar por 50 euros: la odisea para ir de Sevilla a Madrid sin alta velocidad

Tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, la alta velocidad entre Sevilla y Madrid estará suspendida al menos hasta el 2 de febrero, según confirmó el Ministerio de Transportes. Una circunstancia que ha obligado a muchos andaluces a buscar alternativas e improvisar en sus viajes: desde Blablacar a mirar vuelos con escalas internacionales. Todos coinciden, eso sí, en una cosa: no está siendo fácil ni económico.

Renfe activó este martes un plan de transporte entre Madrid y Andalucía, que en el caso de Sevilla contempla tres fases diferentes: un primer traslado en tren hasta Córdoba, de ahí a Villanueva de Córdoba en autobús, y ya por último un enlace de alta velocidad desde este municipio hasta la capital española. "Este dispositivo está diseñado para garantizar la movilidad de las personas que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios", informó esta empresa pública.

Aunque esta opción, disponible "mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía", conlleva también un tiempo superior al habitual. Justo por eso no termina de convencer a algunos: "Con la alternativa que da ahora mismo el Gobierno central pierdes un día viajando", apunta Cristina Gómez, que tiene que ir de Sevilla a Zaragoza este miércoles por motivos laborales.

Billetes de vuelos que vuelan

"Tenía el AVE para Madrid de este próximo jueves comprado desde noviembre, aunque he tenido que cancelarlo. Los únicos vuelos que tengo disponibles son con escalas en Oporto, Lisboa y Barcelona, por lo que el trayecto al final se va a más de seis horas", cuenta Dámaso Hornero, sevillano que visita la capital de España una vez al mes por temas de trabajo y estudios. "Miré también irme desde el aeropuerto de Jerez, aunque la ida y la vuelta me salía por 600 euros".

Algo similar le ha ocurrido a Cristina Gómez: "Barajé ir en avión a Madrid, porque no existen vuelos directos hasta Zaragoza. Pero Madrid se agotaba al minuto: de haber ocho asientos libres cuando estaba reservando pasó a no haber ninguno", asegura esta joven sevillana. Había otra posibilidad: ir a Barcelona, y de ahí a la capital aragonesa. "Al final es la opción por la que me he decantado, aunque a un precio bastante elevado. En mi opinión, las compañías aéreas se están beneficiando por una catástrofe".

Esa misma opinión tiene Alejandro González, que trabaja en Madrid: "Hay algunas aerolíneas que están sacando dinero con el tema. He visto vuelos hasta por 700 euros". Iberia anunció este miércoles que ampliaba "un 57% los asientos para Andalucía hasta el domingo". Aunque pillar uno no es fácil: "Se acaban muy rápido. Aun así pude comprar uno por 130 euros, un coste que mucha gente no se puede permitir", afirma González.

A mediodía del martes, en el portal de búsquedas de la web de Iberia salía un aviso para los interesados: “1032 personas están buscando un vuelo a Madrid para el viernes”. Los precios para esta semana oscilan entre los 69 euros de la clase turista -muchos de estos billetes, ya agotados- y los 144 euros de las plazas business, tal como refleja la página oficial de la compañía. Unos billetes que, ante las dificultades de movilidad de estos días, vuelan.

Hasta 35 euros en bus y 53 en Blablacar

"El lunes me incorporaba al curso selectivo de técnico de Hacienda, pero no pude acudir", cuenta Pablo Triguero, de 27 años. Para no faltar a su segundo día de formación, este vecino de El Porvenir optó por coger un autobús en la madrugada del lunes al martes. "Cuando lo compré solo había una persona y yo con billete, y unas horas después vi que se habían llenado ya cuatro autobuses".

En la web de Socibus estaban agotados tres de los seis trayectos programados para el miércoles de Sevilla a Madrid, según reflejaba el buscador de esta empresa el martes por la tarde. El viaje dura entre seis y siete horas, y los asientos cuestan entre 27 y 35 euros. Un precio inferior al que se ofrece en Blablacar: un hueco para ir a la capital española en coche compartido este miércoles está entre los 29 y los 47 euros. Algunas plazas incluso alcanzan los 53.

La incertidumbre de la vuelta

Todo esto para la ida, claro. Luego hay que regresar a casa: "Ahora mismo no sé cómo volverme a Sevilla. Estoy mirando Blablacar, billetes de avión, autobuses… Pero lo que sea lo decidiré más adelante, porque estoy cansado de buscar", confiesa Alejandro González. "La vuelta no la tengo. Estoy esperando a ver las alternativas que ha anunciado Renfe", detalla por su parte Pablo Triguero. "De momento estoy con la incertidumbre de saber en qué queda la cosa".