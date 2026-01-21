CONCIERTOS MADRID
Última oportunidad para acudir al concierto de Mvrk en el Movistar Arena de Madrid: así puedes conseguir las entradas
El artista vallecano actuará el próximo 6 de febrero en la capital con su 'Pórtate Bien Tour'
Quizá no sepas quién es, pero parece imposible no haber escuchado alguno de sus versos. Es una de esas jóvenes promesas de la escena urbana que parecen estar predestinadas al éxito. Sus fans de la capital todavía están de suerte: actuará en Madrid el próximo 6 de febrero en el Movistar Arena y quedan las últimas entradas.
'Pórtate bien Tour', la presentación de su segundo álbum, arrancó el 10 de octubre de 2025 en Granada y ya se prepara para la última parada nacional en Madrid: un concierto que promete una experiencia musical y visual potente en la que podrás disfrutar de algunos de sus éxitos como 'Niebla', 'Facetime!' o 'Como enamorarme'.
Marcos Cervera, conocido en la industria como Mvrk, se ha convertido en uno de los artistas que lideran el panorama musical. El veinteañero vallecano ha sabido cómo abrirse paso en la música y llamar la atención de incluso los más veteranos del sector. Hasta el legendario Recycled J supo hacerle hueco en uno de sus álbumes más importantes hasta la fecha, 'San Jorge' con 'Skr, Skr'.
Su primer dardo lo lanzó en 2022 con 'Adrenalina', como una primera semilla plantada en tierra fértil. Fue con 'Algo nos olíamos' cuando supo exprimir el potencial de las redes sociales para viralizar en Tiktok varios de sus estribillos. Desde entonces, no ha dejado de sonar y son miles las personas que escuchan sus canciones cada día. En Spotify ya cuenta con 1 millón de oyentes.
Así puedes conseguir las entradas
Tras pasar por grandes salas del país como Razzmatazz en Barcelona, llega el turno del esperado Movistar Arena en Madrid. Durante estos shows además de presentar su nuevo álbum, repasará sus éxitos de trabajos anteriores como 'la fe que me tengas' o 'La misma conversación' y sus colaboraciones más relevantes.
Las entradas para la gira salieron en octubre y están a punto de agotarse. Solo quedan las últimas entradas en Grada Goya en Planta 6 y Planta 4. Están disponible en la web oficial de Movistar Arena a partir 31 euros. Ya sabes, es tu última oportunidad para poder disfrutar del golden boy en directo. No la dejes escapar.
