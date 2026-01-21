Tres distritos de Madrid superan ya los 700 euros al mes por el alquiler de una habitación

Alquilar una habitación en un piso compartido en Madrid cuesta ya casi lo mismo que una casa completa hace una década. En 2015 el precio medio de alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados rondaba los 990 euros mensuales, pero cerca de un 40% de la oferta disponible se acercaba a los 700 euros. A día de hoy, varios distritos de la capital rozan, y algunos rebasan, la barrera de los 700 euros mensuales por una única habitación.

Según el estudio 'Viviendas compartidas en España en 2025' de Fotocasa, elaborado a partir de los precios de la vivienda en alquiler del mes de diciembre de los últimos 10 años, Chamartín lidera el ranking madrileño con 724 €/mes. Le siguen Chamberí, con 705 €/mes, y Retiro, que se sitúa en 700 €/mes, en el umbral de esa cifra.

Cerca, aunque todavía por debajo, acechan el Barrio de Salamanca, donde el coste baja hasta los 699 €/mes, rozando el límite; Tetuán, con 681 €/mes, y Moncloa-Aravaca, que alcanza los 676 €/mes de media. En el extremo opuesto, Villaverde se sitúa como el distrito más económico entre los analizados, con 440 €/mes.

Tabla comparativa de los precios de alquiler por habitaciones en los distritos de Madrid. / Fotocasa

Por lo que respecta a la evolución anual, Fotocasa señala que seis distritos madrileños superan incrementos del 10% en 2025, encabezados por Hortaleza (+16,1%) y Fuencarral–El Pardo (+12,1%), mientras que Moratalaz (-6,8%) y San Blas (-3,0%) registran descensos.

En conjunto, el análisis de la consultora inmobiliaria confirma que el mercado de habitaciones en Madrid se mantiene en máximos: la Comunidad registra un precio promedio de 608 €/mes, quedando así entre las cuatro regiones del país con precios por encima de 500 euros al mes, junto a Cataluña (638 €/mes), Baleares (580 €/mes) y País Vasco (580 €/mes).

La capital sube todavía más la apuesta, con 633 euros mensuales por habitación que la sitúan como la cuarta ciudad más cara de toda España para compartir piso, solo superada por San Cugat del Vallés (722 €/mes), Barcelona capital (666 €/mes) y Bilbao (638 €/mes).