Los trabajadores de las urgencias de La Paz se concentran este miércoles para denunciar el "hacinamiento" de los pacientes

Desde primera hora de esta mañana, los trabajadores del servicio de Urgencias del Hospital La Paz de Madrid están llamados a secundar una huelga de 24 horas para protestar contra "el hacinamiento de los pacientes y la falta de personal para atenderlos", ambos "del deterioro generalizado de la Sanidad Pública madrileña", según denuncia el comunicado difundido por el sindicato de Trabajadores en Red (TERE).

Una convocatoria aprobada por los propios trabajadores en una votación interna que obtuvo 157 votos a favor y 3 en contra, lo que pone de manifiesto el "respaldo mayoritario ante una situación que se ha vuelto insostenible", aunque limitada por el 93% de servicios mínimos decretados por la Comunidad de Madrid. "Son totalmente abusivos estos mínimos, prácticamente no tenemos derecho a la huelga, solo puede hacerla el 7 % del personal" de todas las categorías, ha lamentado en declaraciones a EFE el portavoz de TERE, Guillén del Barrio.

Según Del Barrio, desde la última huelga impulsada por TERE en agosto, "nada ha mejorado, solo hemos cambiado a peor". Además de este nuevo paro, que se extenderá hasta las 20:00 horas de mañana, la entidad ha convocado también una concentración en la plaza del centro para las 12:00 horas de esta mañana.

Entre sus reclamaciones, solicitan la puesta en marcha del plan 'Ningún Paciente en el Pasillo', así como fijar "límites seguros de aforo de las salas de la urgencia general" del hospital y habilitar "espacios suplementarios para el caso de que se superen los aforos". Asimismo, exigen "ratios claros" de pacientes por profesional y un protocolo "claro y de activación automática para abrir espacios y contratar personal" cuando se rebasen los aforos y las ratios.

En respuesta a estas reivindicaciones, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha indicado hoy que los nuevos Presupuestos reservan casi 35 millones para incrementar el pago por hora de guardia y que permitirán consolidar la plantilla de invierno, que actualmente se activa solo durante la temporada de gripe, una medida que, según ha dicho, están aplicando "en todos los hospitales".

Para Matute, el quid de la cuestión es "el Estatuto marco, que es realmente un problema que nuestra ministra sectaria no se encarga de solucionar. Y ese es el problema real", además de la falta de iniciativas del Ministerio para afrontar la escasez de profesionales.