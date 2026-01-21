La AEMET mantiene el aviso amarillo en la Sierra de Madrid: esta es la previsión para el jueves en la capital

El invierno se intensifica en Madrid. Este jueves, 22 de enero, mucha precaución en la sierra: la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid ha vuelto a activar el aviso amarillo desde las 12:00 hasta las 24:00 horas. Se espera que el cielo esté muy nuboso o cubierto con visibilidad localmente reducida, y las precipitaciones débiles o moderadas. La cota de nieve fluctuará entre los 900 hasta los 1.500 metros al final del día, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se espera una posible acumulación de hasta 5 centímetros de nieve.

En la capital, un día típico de invierno: la jornada se verá marcada por el frío, las nubes y la lluvia. Los intervalos de nubes durarán desde la madrugada hasta la mitad del día, momento en el que se incrementará la nubosidad. La probabilidad de lluvia comenzará a partir de las 12:00 horas hasta el final de la jornada.

Temperaturas en ascenso, pero por poco

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Sube la temperatura mínima hasta los 5 grados hasta alcanzar la máxima de 9 grados a las 14:00 horas. Pero, ojo, que será el último día con temperaturas tan altas, ya que se espera que comiencen a descender a partir de mañana hasta domingo que las máximas volverán a ascender hasta los 6 grados. El viento soplará muy flojo, con dirección oeste.

En zonas de la Sierra, cuidado. Las temperaturas mínimas irán en ligero o moderado ascenso, y máximas con pocos cambios. Se presentarán heladas débiles en cotas altas. El viento soplará moderado o fuerte, con rachas especialmente fuertes en cotas altas y expuestas.