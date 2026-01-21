TIEMPO MADRID
La AEMET mantiene el aviso amarillo en la Sierra de Madrid: esta es la previsión para el jueves en la capital
Las precipitaciones serán las protagonistas en los próximos días en la Comunidad de Madrid
El invierno se intensifica en Madrid. Este jueves, 22 de enero, mucha precaución en la sierra: la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid ha vuelto a activar el aviso amarillo desde las 12:00 hasta las 24:00 horas. Se espera que el cielo esté muy nuboso o cubierto con visibilidad localmente reducida, y las precipitaciones débiles o moderadas. La cota de nieve fluctuará entre los 900 hasta los 1.500 metros al final del día, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se espera una posible acumulación de hasta 5 centímetros de nieve.
En la capital, un día típico de invierno: la jornada se verá marcada por el frío, las nubes y la lluvia. Los intervalos de nubes durarán desde la madrugada hasta la mitad del día, momento en el que se incrementará la nubosidad. La probabilidad de lluvia comenzará a partir de las 12:00 horas hasta el final de la jornada.
Temperaturas en ascenso, pero por poco
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Sube la temperatura mínima hasta los 5 grados hasta alcanzar la máxima de 9 grados a las 14:00 horas. Pero, ojo, que será el último día con temperaturas tan altas, ya que se espera que comiencen a descender a partir de mañana hasta domingo que las máximas volverán a ascender hasta los 6 grados. El viento soplará muy flojo, con dirección oeste.
En zonas de la Sierra, cuidado. Las temperaturas mínimas irán en ligero o moderado ascenso, y máximas con pocos cambios. Se presentarán heladas débiles en cotas altas. El viento soplará moderado o fuerte, con rachas especialmente fuertes en cotas altas y expuestas.
- Pablo, el maquinista del Alvia fallecido en Adamuz, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado
- El frío vuelve con fuerza a Madrid: la Comunidad activa el nivel 1 de alerta por temperaturas bajo cero este martes
- Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
- Encuentran sin vida a Jesús Saldaña, un residente de cardiología de La Paz de Madrid que iba en el Iryo accidentado
- Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
- El emotivo homenaje de los maquinistas de Renfe en la estación de Chamartín a Pablo, su compañero fallecido en el trágico accidente de Adamuz
- Samuel, fallecido en el descarrilamiento de Adamuz, era policía en Madrid y había sido padre hace 18 meses
- Este es el pueblo más barato de Toledo para comprarse una casa y el quinto de España: a hora y media de Madrid