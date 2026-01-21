El corazón de la Riviera Maya llega a Madrid en Fitur 2026: once kilómetros de litoral y una apuesta por el turismo consciente

"Multiculturalidad", "paraíso", o "la capital cultural de Quintana Roo"... así es como los asistentes al acto promocional del pasado 19 de enero definen a Playa del Carmen. Bajo el marco de Fitur 2026, en un desayuno ofrecido a la prensa española, este territorio de la costa del caribe mexicano se presenta como un destino competitivo y un polo estratégico de inversión en su región, Quintana Roo.

Las autoridades de Playa del Carmen presentaron sus nuevos proyectos turísticos en Fitur 2026 / Eduardo de Luna

Fabiana Briseño, quien encabeza la delegación de Playa del Carmen en Fitur, destaca que la participación en este evento clave del sector turístico en Madrid, con México como país socio, les permitirá situar su región como un destino auténtico y ligado a la historia local entre sus asistentes. A través de varios actos promocionales que están teniendo lugar durante esta semana, y que se extenderán hasta la finalización de la Feria Internacional de Turismo 2026, Playa del Carmen quiere impulsar un turismo ligado a experiencias reales, a gastronomía, bienestar, y cultura.

El 'Pok Ta Pok' llega a las calles de Madrid

Entre estos eventos promocionales, destaca la presencia de jugadores de 'Pok Ta Pok', un juego de pelota mesoamericano, por las calles de Madrid. Ataviados con sus atuendos y maquillaje tradicionales, los deportistas, en una representación de este antiguo deporte maya, invitaron a los transeúntes de la capital a unirse a este ritual ancestral. Los más valientes que se atrevieron a participar debían, como en el juego original, encestar una pelota en un aro de piedra elevado... pero había un pequeño detalle... ¡Solo podían hacerlo golpeando la bola con sus caderas!

Del "todo incluido" a "todos incluidos"

Bajo este concepto se presenta la estrategia turística de este litoral caribeño, encabezada por la secretaria de Turismo Estefanía Hernández. Con una sólida infraestructura que incluye conectividad aérea con 106 destinos nacionales e internacionales, Playa del Carmen cuenta con 18 vuelos semanales hacia Europa, y más de 400 hoteles para garantizar una experiencia de primer nivel.

Enfocados en segmentos como el turismo de naturaleza, congresos, convenciones, wellness y romance, Playa del Carmen muestra a los asistentes de Fitur sus principales avances en "turismo comunitario, desarrollo económico sostenible y atracción de inversiones de alto impacto social y ambiental" a través de sus principales atracciones turísticas:

'Ruta de la Miel y la Selva'

El Secretario de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Antón Bojórquez reveló, que el proyecto 'Ruta de la Miel y la Selva' presentado en Fitur 2026 ha sido elegido como finalista en la XXI edición de los Premios Excelencias, dentro de la categoría Excelencias Turísticas 2025. Enfocada en un turismo comunitario y agroecológico, esta ruta pretende mostrar la apicultura como una actividad productiva clave, bajo el marco de protección de la abeja sagrada maya Xunán Kab.

'El Corredor de los Cenotes'

Para aquellos amantes de la naturaleza y la aventura, también se propone una ruta que conectará varios cenotes de la región. Estos pozos de agua que eran considerados fuentes de vida por los mayas, son uno de los principales atractivos del turismo en México, y ahora, con 'El Corredor de los Cenotes' aquellos situados en Tulum, Valladolid, Mérida y Yucatán, quedarán conectados con Playa del Carmen a través de esta ruta.