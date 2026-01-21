Así es el plan alternativo de Renfe tras la suspensión de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: estas son las rutas disponibles

Renfe ha lanzado un plan alternativo de transporte para poder garantizar los desplazamientos de todas las personas que se han visto afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz. Esta solución permanecerá activa mientras esté interrumpida la circulación entre Madrid y Andalucía.

El plan combina en un solo título de transporte los desplazamientos que se ofrecerán con servicios especiales. En él, están incluidos trayectos por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos.

El dispositivo afectará exclusivamente a la movilidad de lo viajeros que tengan que desplazarse por motivos estrictamente necesarios.

La ruta de alternativa de alta velocidad con origen desde Madrid

La distribución de este servicio especial con origen en Madrid, que hará el tramo Córdoba y Villanueva de Córdoba por carretera, es la siguiente:

Madrid Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07)

Madrid Puerta de Atocha (9:00)-Málaga María Zambrano (14:23)

Madrid Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07)

Madrid Puerta de Atocha (13:00)-Málaga María Zambrano (18:18)

Madrid Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07)

Madrid Puerta de Atocha (17:00)-Málaga María Zambrano (22:23)

Madrid Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07)

La ruta de alta velocidad de Renfe con origen en Andalucía

Por otro lado, el servicio especial de Renfe con origen en Andalucía tiene los siguientes horarios:

Sevilla Santa Justa (6:03)-Madrid Puerta de Atocha (11:14)

Málaga María Zambrano (7:55)-Madrid Puerta de Atocha (13:14)

Sevilla Santa Justa (9:55)-Madrid Puerta de Atocha (15:14)

Málaga María Zambrano (11:55)-Madrid Puerta de Atocha (17:14)

Sevilla Santa Justa (14:01)-Madrid Puerta de Atocha (19:12)

Málaga María Zambrano (15:55)-Madrid Puerta de Atocha (21:14)

Sevilla Santa Justa (18:03)-Madrid Puerta de Atocha (23:14)

Billetes con un precio fijo de 40 euros

En cuanto a las paradas intermedias, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, en ambos sentidos. Los servicios entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera, mientras que en los servicios entre Córdoba y Sevilla no se realizarán paradas intermedias.

Las plazas para estos servicios especiales se comercializan en clase turista y tendrán un precio fijo de 40 euros para los trayectos completos que tengan destino Málaga y Sevilla. Las estaciones intermedias mantendrán el precio que corresponda a la distancia recorrida.