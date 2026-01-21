Parques Reunidos estrena nuevas atracciones en Aquopolis Villanueva y celebra 25 años de Faunia

El Grupo Parques Reunidos ha compartido en Fitur 2026 sus novedades en parques de atracciones, temáticos, acuáticos y zoológicos. Entre los principales anuncios destacan la nueva atracción acuática en Aquopolis Villanueva de la Cañada y la celebración del 25 aniversario de Faunia, según informó la compañía.

Se ha anunciado la apertura de Kilauea, la nueva atracción acuática de Aquopolis Villanueva, diseñada para ofrecer diversión durante los meses de verano y ampliar la experiencia de los visitantes del parque. Además, Parque Warner Madrid ha anunciado novedades en su área de espectáculos, reforzando su oferta de entretenimiento familiar.

En la Comunidad Valenciana, los parques acuáticos Aquopolis Cullera y Aquopolis Torrevieja han anunciado que seguirán impulsando la inclusión, con guías personalizadas para personas con discapacidad y sus salas multiensoriales recientemente renovadas, garantizando una experiencia accesible para todos los visitantes.

Celebraciones y mejoras en parques de animales

Se ha anunciado que el parque temático Faunia celebrará su 25 aniversario este año, consolidándose como un referente en educación y entretenimiento en la naturaleza, destacando por tener el pingüinario más grande de Europa. Mientras tanto, Zoo Aquarium Madrid ha anunciado la renovación de su instalación para leones marinos, mejorando la experiencia de los visitantes y el bienestar animal.

Inversiones y estrenos en parques europeos

A nivel internacional, Parques Reunidos ha anunciado importantes inversiones en Europa para enriquecer la experiencia de sus visitantes:

Noticias relacionadas