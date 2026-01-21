FITUR 2026
Parques Reunidos estrena nuevas atracciones en Aquopolis Villanueva y celebra 25 años de Faunia
El grupo anuncia novedades en parques de atracciones, acuáticos y zoológicos, incluyendo espectáculos renovados, instalaciones accesibles y mejoras en sus parques europeos.
EP
El Grupo Parques Reunidos ha compartido en Fitur 2026 sus novedades en parques de atracciones, temáticos, acuáticos y zoológicos. Entre los principales anuncios destacan la nueva atracción acuática en Aquopolis Villanueva de la Cañada y la celebración del 25 aniversario de Faunia, según informó la compañía.
Se ha anunciado la apertura de Kilauea, la nueva atracción acuática de Aquopolis Villanueva, diseñada para ofrecer diversión durante los meses de verano y ampliar la experiencia de los visitantes del parque. Además, Parque Warner Madrid ha anunciado novedades en su área de espectáculos, reforzando su oferta de entretenimiento familiar.
En la Comunidad Valenciana, los parques acuáticos Aquopolis Cullera y Aquopolis Torrevieja han anunciado que seguirán impulsando la inclusión, con guías personalizadas para personas con discapacidad y sus salas multiensoriales recientemente renovadas, garantizando una experiencia accesible para todos los visitantes.
Celebraciones y mejoras en parques de animales
Se ha anunciado que el parque temático Faunia celebrará su 25 aniversario este año, consolidándose como un referente en educación y entretenimiento en la naturaleza, destacando por tener el pingüinario más grande de Europa. Mientras tanto, Zoo Aquarium Madrid ha anunciado la renovación de su instalación para leones marinos, mejorando la experiencia de los visitantes y el bienestar animal.
Inversiones y estrenos en parques europeos
A nivel internacional, Parques Reunidos ha anunciado importantes inversiones en Europa para enriquecer la experiencia de sus visitantes:
- Slagharen (Países Bajos): se ha anunciado la apertura de 'Sky Sitier', una atracción que combina dos experiencias en una.
- Aquasplash Antibes (Francia): ha anunciado tres nuevas atracciones y una gran piscina de olas este verano.
- Movie Park (Alemania): se ha anunciado la celebración de su 30 aniversario, con un desfile, la renovación de 'Lost Temple' y nuevos espectáculos.
- Tropical Islands (Alemania): ha anunciado la incorporación de sus nuevas mascotas corporativas, los monitos Tiki e Isla, en el resort exótico.
- Bobbejaanland (Bélgica): se ha anunciado la conmemoración de 65 años como parque de referencia en entretenimiento familiar.
