Los nacimientos repuntan en Madrid con más madres mayores de 40 años que menores de 25

El número de nacimientos en la Comunidad de Madrid se situó en 4.323 en noviembre, lo que supone un 1,86% más que en el mismo mes del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el acumulado de enero a noviembre, la región suma 48.137 nacimientos, un 3,37% más en comparación interanual.

Por edades, la maternidad en la región se concentra en el tramo de 30 a 39 años, que agrupa la mayor parte de los alumbramientos, con 2.835 nacimientos (de ellos, 1.413 de mujeres de 30 a 34 y 1.422 de 35 a 39). A continuación se sitúa el grupo de 20 a 29 años, con 909 nacimientos (272 entre 20 y 24 y 637 entre 25 y 29). En edades más avanzadas, las mujeres de 40 a 44 años registraron 478 nacimientos, y las de 45 a 49, 51. Por su parte, las menores de 20 años contabilizaron 47.

Este cambio de perfil no es puntual: la edad media a la maternidad en la Comunidad de Madrid lleva años aumentando y, según la Estrategia regional 2022-2026, en 2019 se situaba en 33,1 años, cerca de un año por encima de la media nacional (32,3). Además, el 'sorpasso' de las madres de 40 o más sobre las menores de 25 ya venía apareciendo en meses anteriores en la estimación mensual del INE: en agosto de 2025 se contabilizaban 494 nacimientos de madres mayores de 40 frente a 366 de menores de 25, y en octubre 544 frente a 346, lo que refuerza la tendencia al retraso de la maternidad en la región.

Repunte en todo el país

En el conjunto de España, los nacimientos también repuntaron en los 11 primeros meses de 2025, con 3.145 bebés más que en el mismo periodo de 2024, hasta alcanzar los 294.629 nacimientos (estimación del INE). Sin embargo, la cifra se mantiene muy por debajo de la de 2018, con casi 47.500 nacimientos menos que entonces.

El INE estima además que entre enero y noviembre se registraron 403.060 defunciones en España, 6.344 más que en el mismo periodo de 2024. Con estos datos, el saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue negativo en 108.431 personas en esos once meses.

La evolución de los nacimientos en España en los 11 primeros meses de cada año muestra que, tras años de descenso, el indicador encadena un leve repunte: 294.629 en 2025 (estimación), 291.484 en 2024 y 293.736 en 2023, frente a los 342.107 contabilizados en 2018.

Como tendencia destacada, el INE señala que en noviembre de 2025, y por segundo mes consecutivo, nacieron más niños de madres mayores de 40 años (2.911) que de madres menores de 25 (2.531) en el conjunto del país.