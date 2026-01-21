Este es el musical británico que llegará (por fin) a Gran Vía tras conquistar Broadway y el West End: fechas, horarios y precios

'¡Divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada, superviviente!', así, a golpe de micrófono las seis esposas de Enrique VIII se subirán al escenario del Teatro Gran Vía para contar de primera mano su versión de la historia. Cansadas de ser recordadas como 'la esposa de', las seis reinas Tudor reivindican su influencia en la historia británica, en una batalla musical que ha sido descrita por el New York Magazine como "una avalancha de pop-rock".

Six, el musical, llegará a Madrid el 17 de septiembre en el Teatro Gran Vía / SIX

Los amantes de la historia están de suerte, ya que 'SIX, el musical' producido por Kenny Wax, Wendy & Andy Barnes y George Stiles llega a la capital tras conquistar Broadway y el West End de Londres. Tras realizar un par de funciones en su versión original en Barcelona, de la mano de Julia Gómez Cora y Stellar Theater, el espectáculo musical se instala en Gran Vía desde el próximo 17 de septiembre con funciones de todos los días de martes a domingo en una versión íntegramente en español.

📍Teatro Gran Vía, C/ Gran Vía, 66, Madrid 🔗 Entradas desde 25 € 📅Desde el 17 de septiembre: Martes a viernes a las 20:00 h

a las 20:00 h Sábados a las 17:00 h y 20:00 h

a las 17:00 h y 20:00 h Domingos a las 12:30 h y 17:00 h

¿Cuál de las seis reinas sufrió más?

Compitiendo por la simpatía... y el pésame de los madrileños, Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr, se enfrentan en una batalla musical de aproximadamente 80 minutos para decidir quien de las seis sufrió más durante su turbulento matrimonio con el monarca Enrique VIII de Inglaterra.

SIX, el musical, en su gira por Gran Bretaña este 2025 / SIX

Convertidas en auténticas divas del pop, y decididas a dejar atrás la sobra de su infame esposo, las seis reinas Tudor llegan a Madrid en un musical que combina historia, humor, coreografías y una banda sonora que ya ha superado 5.500 millones de reproducciones. 'SIX, el musical', ha sido visto por más de 3.5 millones de espectadores cada año desde su estreno en 2017 y se ha alzado con un total de 35 premios internacionales, incluidos dos premios TONY® por 'Mejor Diseño de Vestuario' y 'Mejor Partitura Original'.

Casting abierto para formar parte de la girlband de las reinas

Con su estreno a finales de año, la compañía ya ha anunciado los inicios de los castings a través de sus redes sociales y aunque el plazo para convertirse en una reina Tudor ya ha finalizado, si eres directora musical, guitarrista, bajista o baterista, aún estás a tiempo de formar parte de la girlband de las reinas.

Con más de 359 mil seguidores en su cuenta oficial y 4000 en la cuenta española, el fandom espera con ansia el estreno del que promete ser el espectáculo musical de la temporada... ¿y tú, estas listo para perder la cabeza?