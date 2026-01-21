Mercadona abre 400 nuevos puestos de trabajo en Madrid: sueldos de hasta 2.300 euros y 37 días de vacaciones

Mercadona continúa con su expansión de su modelo de venta online con la apertura de una nueva 'colmena' en el distrito madrileño de Villa de Vallecas. Se espera que, el que será el tercer centro de Mercadona Online en el área metropolitana, abra sus puertas a lo largo de este verano 2026 para servir directamente sus productos a los domicilios de los clientes en la zona, quienes tendrán todo el catálogo a su alcance a golpe de un click. Para suplir los puestos de trabajo generados por este nuevo almacén, la compañía de Juan Roig ha abierto un total de 400 nuevos puestos de trabajo, principalmente de preparadores y repartidores a los que se puede aplicar a través de su propia plataforma de empleo digital.

La nueva colmena se unirá a las ya existentes en Getafe y Boadilla del Monte / Mercadona

Descrito como un "trabajo interno que requerirá de agilidad y organización", los preparadores seleccionarán, organizarán y empaquetarán los productos comprados por los clientes a través de la web. Estos serán entregados mediante rutas definidas por los repartidores, que además contarán con furgonetas especialmente adaptadas para evitar sobreesfuerzos.

Sueldos de hasta 2.300 euros y hasta 37 días de vacaciones

Como retribución para estos trabajadores, Mercadona ofrece un sueldo inicial de 1.734 euros al mes, con un contrato de jornada completa y con una progresión salarial que podría alcanzar los 2.346 € mensuales brutos. Esta compañía de supermercados también ofrece contratos parciales, cuyo sueldo inicial será de 975 € pudiendo progresar hasta los 1.319 € brutos.

Los nuevos empleados que se unan a la plantilla podrán beneficiarse también de la reciente ampliación de las vacaciones anuales anunciadas por la empresa el pasado mes de diciembre, que otorga a sus trabajadores 37 días de descanso al año.