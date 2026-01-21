Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE Madrid - BarcelonaFitur 2026Metro MadridTiempo en MadridViniciusTeatros del CanalViajar entre Madrid y AndalucíaMateu AlemanyBaliza V16 multas
instagramlinkedin

TRABAJO EN MADRID

Mercadona abre 400 nuevos puestos de trabajo en Madrid: sueldos de hasta 2.300 euros y 37 días de vacaciones

La oferta busca cubrir puestos de preparadores y repartidores para su nueva 'colmena' de venta online en Villa de Vallecas este verano

Los sueldos serán de 1.734 euros al mes con una progresión salarial de hasta 2.346 euros mensuales brutos

Los sueldos serán de 1.734 euros al mes con una progresión salarial de hasta 2.346 euros mensuales brutos / Mercadona

Irene Pérez Toribio

Madrid

Mercadona continúa con su expansión de su modelo de venta online con la apertura de una nueva 'colmena' en el distrito madrileño de Villa de Vallecas. Se espera que, el que será el tercer centro de Mercadona Online en el área metropolitana, abra sus puertas a lo largo de este verano 2026 para servir directamente sus productos a los domicilios de los clientes en la zona, quienes tendrán todo el catálogo a su alcance a golpe de un click. Para suplir los puestos de trabajo generados por este nuevo almacén, la compañía de Juan Roig ha abierto un total de 400 nuevos puestos de trabajo, principalmente de preparadores y repartidores a los que se puede aplicar a través de su propia plataforma de empleo digital.

La nueva colmena se unirá a las ya existentes en Getafe y Boadilla del Monte

La nueva colmena se unirá a las ya existentes en Getafe y Boadilla del Monte / Mercadona

Descrito como un "trabajo interno que requerirá de agilidad y organización", los preparadores seleccionarán, organizarán y empaquetarán los productos comprados por los clientes a través de la web. Estos serán entregados mediante rutas definidas por los repartidores, que además contarán con furgonetas especialmente adaptadas para evitar sobreesfuerzos.

Sueldos de hasta 2.300 euros y hasta 37 días de vacaciones

Como retribución para estos trabajadores, Mercadona ofrece un sueldo inicial de 1.734 euros al mes, con un contrato de jornada completa y con una progresión salarial que podría alcanzar los 2.346 € mensuales brutos. Esta compañía de supermercados también ofrece contratos parciales, cuyo sueldo inicial será de 975 € pudiendo progresar hasta los 1.319 € brutos.

Noticias relacionadas

Los nuevos empleados que se unan a la plantilla podrán beneficiarse también de la reciente ampliación de las vacaciones anuales anunciadas por la empresa el pasado mes de diciembre, que otorga a sus trabajadores 37 días de descanso al año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pablo, el maquinista del Alvia fallecido en Adamuz, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado
  2. El frío vuelve con fuerza a Madrid: la Comunidad activa el nivel 1 de alerta por temperaturas bajo cero este martes
  3. Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
  4. Encuentran sin vida a Jesús Saldaña, un residente de cardiología de La Paz de Madrid que iba en el Iryo accidentado
  5. Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
  6. El emotivo homenaje de los maquinistas de Renfe en la estación de Chamartín a Pablo, su compañero fallecido en el trágico accidente de Adamuz
  7. Samuel, fallecido en el descarrilamiento de Adamuz, era policía en Madrid y había sido padre hace 18 meses
  8. Este es el pueblo más barato de Toledo para comprarse una casa y el quinto de España: a hora y media de Madrid

El juez cita como testigo al exdirigente del PSOE Gaspar Zarrías para aclarar si contrató a Leire para compensar servicios a Cerdán

El juez cita como testigo al exdirigente del PSOE Gaspar Zarrías para aclarar si contrató a Leire para compensar servicios a Cerdán

La exclusiva urbanización a 20 minutos de Pozuelo donde vive Óscar Casas: jardín y piscina de 40 metros cuadrados

La exclusiva urbanización a 20 minutos de Pozuelo donde vive Óscar Casas: jardín y piscina de 40 metros cuadrados

Descubre los parques del distrito de Latina a través de esta ruta: 6 kilómetros de verde e historia

Descubre los parques del distrito de Latina a través de esta ruta: 6 kilómetros de verde e historia

La AEMET pone fecha a la llegada de la nieve a Alcalá de Henares: la cota baja a los 500 metros

La AEMET pone fecha a la llegada de la nieve a Alcalá de Henares: la cota baja a los 500 metros

Mercadona abre 400 nuevos puestos de trabajo en Madrid: sueldos de hasta 2.300 euros y 37 días de vacaciones

Mercadona abre 400 nuevos puestos de trabajo en Madrid: sueldos de hasta 2.300 euros y 37 días de vacaciones

Adif reduce temporalmente la velocidad máxima en tres puntos de la línea Madrid-Valencia

Adif reduce temporalmente la velocidad máxima en tres puntos de la línea Madrid-Valencia

Concluyen las obras de este mítico edificio de Vallecas: la 'Torre Negra' de la capital vuelve a lucir su color original

Concluyen las obras de este mítico edificio de Vallecas: la 'Torre Negra' de la capital vuelve a lucir su color original