El fichaje casi imposible de Mateu Alemany para el Atlético: vende más camisetas que Mbappé y es un filón para las marcas

El Atlético de Madrid fichará en este mercado invernal. Las salidas de Conor Gallagher y Giacomo Raspadori a cambio de 60 millones de euros han dado margen a los colchoneros para realizar una inversión. Mateu Alemany confirmó en la previa del duelo contra el Deportivo Alavés que se dará una llegada, mientras que Simeone le reclamó públicamente "calidad antes que cantidad".

El balear está manos a la obra, buscando un perfil de futbolista que se adapte a las solicitudes del Cholo. El argentino necesita un mediocentro, con el brasileño Joao Gomes del Wolverhampton como candidato principal, aunque no cierra sus ojos a una oportunidad que brinde el mercado.

Y en esas aparece Kang-in Lee, un jugador que aportaría talento y trabajo en ambos perfiles del ataque, con la capacidad de uno contra uno que exige el preparador colchonero, y que llegaría al Atlético con un pan debajo del brazo. El surcoreano es todo un ídolo en su país, tomando el relevo de otra figura como Heung-min Son, el que fuera futbolista del Tottenham ahora en las filas de Los Ángeles FC de la MLS.

Grandes compañías se lo rifan

El asiático es un filón en lo económico. Su camiseta igualó en ventas a la de Kylian Mbappé, cuando ambos coincidieron en París, lo que obligó a PSG y Nike, firma que equipa los franceses, a abrir una tienda oficial en marzo de 2024 en Seúl dada la alta demanda de equipaciones.

Firmas mundialmente reconocidas como Samsung, Kia o Hyunday, todas ellas de Corea del Sur, están intentando seducir a Lee para que una su imagen a sus compañías, un aspecto a tener en cuenta ya que abriría nuevas vías de negocio para el Atlético de Madrid en su intención de ser reconocido como un club global.

Noticias relacionadas

Kangin ya posa con la camiseta del PSG. / Paris Saint Germain

Contrato largo y precio elevado

Alemany explora la vía para la contratación de Kang-in. Un futbolista que tiene en su radar desde hace muchos años, cuando debutó en el Valencia. Pero su incorporación no será nada fácil. El PSG tiene tasado al surcoreano en 40 millones de euros y su contrato no expira hasta el 2028. Luis Enrique está encantado con su aportación y Nasser Al-Khelaïfi se caracteriza por ser un duro negociador, especialmente en las salidas.