Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE Madrid - BarcelonaFitur 2026Metro MadridTiempo en MadridViniciusTeatros del CanalViajar entre Madrid y AndalucíaMateu AlemanyBaliza V16 multas
instagramlinkedin

SANIDAD PÚBLICA

Más Madrid se persona como acusación popular en el caso contra Ribera Salud

La formación argumenta que los hechos investigados suponen un "atentado contra e interés general de los ciudadanos"

Manifestantes durante una concentración ante el Hospital de Torrejón.

Manifestantes durante una concentración ante el Hospital de Torrejón. / Alberto Ortega / Europa Press

Héctor González

Héctor González

Madrid

La formación liderada por Manuela Bergerot va a tomar parte en la investigación iniciada por la Fiscalía de Madrid contra Ribera Salud tras salir a la luz unos audios en los que un directivo de la compañía pedía “desandar el camino” en la reducción de las listas de espera del Hospital de Torrejón para mejorar los beneficios, entre otras supuestas irregularidades. Así lo ha anunciado la propia Bergerto durante la concentración convocada esta mañana por los trabajadores de las Urgencias de La Paz para denunciar la "insostenibilidad" del servicio.

"Más Madrid nos vamos a personar ante la Fiscalía contra la gestión de Ribera Salud del Hospital Universitario de Torrejón", ha asegurado la portavoz del grupo en la Asamblea en declaraciones a los medios. La deicisión llega tras conocerse que "se ha dado una orden directa para que se reutilicen catéteres de un solo uso con el objetivo de ahorrarse dinero, de la misma forma que se dio una directriz de aumentar las listas de espera", ha explicado.

De ser ciertos estos hechos, "se estaría investigando una actividad que presumiblemente habría atentado contra el interés general de los ciudadanos", así como un "comportamiento delictivo e inadmisible" por parte de la Administración regional, argumenta el escrito presentado por Más Madrid para justificar su personación como acusación popular en la causa judicial.

Noticias relacionadas y más

"Vamos a seguir poniendo pie en pared tanto en las instituciones como en la justicia para seguir defendiendo esos derechos fundamentales que vemos que han podido ser vulnerados", ha asegurado Bergerot. "Mientras Ayuso quiera seguir convirtiendo el presupuesto sanitario en el botín de Quirón, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra joya de la corona que es el derecho a la salud de los madrileños", ha insistido la portavoz regional.

TEMAS

  1. Pablo, el maquinista del Alvia fallecido en Adamuz, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado
  2. El frío vuelve con fuerza a Madrid: la Comunidad activa el nivel 1 de alerta por temperaturas bajo cero este martes
  3. Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
  4. Encuentran sin vida a Jesús Saldaña, un residente de cardiología de La Paz de Madrid que iba en el Iryo accidentado
  5. Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
  6. El emotivo homenaje de los maquinistas de Renfe en la estación de Chamartín a Pablo, su compañero fallecido en el trágico accidente de Adamuz
  7. Samuel, fallecido en el descarrilamiento de Adamuz, era policía en Madrid y había sido padre hace 18 meses
  8. Vecinos de Campamento denuncian cortes de internet sin preaviso por las obras del soterramiento de la A-5: 'Es tercermundista

Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches madrileños

Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches madrileños

El corazón de la Riviera Maya llega a Madrid en Fitur 2026: once kilómetros de litoral y una apuesta por el turismo consciente

El corazón de la Riviera Maya llega a Madrid en Fitur 2026: once kilómetros de litoral y una apuesta por el turismo consciente

Alerta de la AEMET: Toledo se prepara para la llegada de fuertes lluvias y una brusca bajada de las temperaturas

Alerta de la AEMET: Toledo se prepara para la llegada de fuertes lluvias y una brusca bajada de las temperaturas

La AEMET activa la alerta amarilla en estas zonas de Madrid: hasta cinco centímetros de nieve

La AEMET activa la alerta amarilla en estas zonas de Madrid: hasta cinco centímetros de nieve

El Gobierno de Ayuso rompe el silencio sobre el accidente de Adamuz: "Llevamos muchísimo tiempo denunciando el caos ferroviario"

El Gobierno de Ayuso rompe el silencio sobre el accidente de Adamuz: "Llevamos muchísimo tiempo denunciando el caos ferroviario"