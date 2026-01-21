Más Madrid se persona como acusación popular en el caso contra Ribera Salud

La formación liderada por Manuela Bergerot va a tomar parte en la investigación iniciada por la Fiscalía de Madrid contra Ribera Salud tras salir a la luz unos audios en los que un directivo de la compañía pedía “desandar el camino” en la reducción de las listas de espera del Hospital de Torrejón para mejorar los beneficios, entre otras supuestas irregularidades. Así lo ha anunciado la propia Bergerto durante la concentración convocada esta mañana por los trabajadores de las Urgencias de La Paz para denunciar la "insostenibilidad" del servicio.

"Más Madrid nos vamos a personar ante la Fiscalía contra la gestión de Ribera Salud del Hospital Universitario de Torrejón", ha asegurado la portavoz del grupo en la Asamblea en declaraciones a los medios. La deicisión llega tras conocerse que "se ha dado una orden directa para que se reutilicen catéteres de un solo uso con el objetivo de ahorrarse dinero, de la misma forma que se dio una directriz de aumentar las listas de espera", ha explicado.

De ser ciertos estos hechos, "se estaría investigando una actividad que presumiblemente habría atentado contra el interés general de los ciudadanos", así como un "comportamiento delictivo e inadmisible" por parte de la Administración regional, argumenta el escrito presentado por Más Madrid para justificar su personación como acusación popular en la causa judicial.

"Vamos a seguir poniendo pie en pared tanto en las instituciones como en la justicia para seguir defendiendo esos derechos fundamentales que vemos que han podido ser vulnerados", ha asegurado Bergerot. "Mientras Ayuso quiera seguir convirtiendo el presupuesto sanitario en el botín de Quirón, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra joya de la corona que es el derecho a la salud de los madrileños", ha insistido la portavoz regional.